Что будет с ценами на железную дорогу

В то же время "Укрзалізниця" получает прибыль от международных перевозок, и принято решение расширить их географию и количество, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству, сообщает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал Алексея Гончаренко.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Мы уже провели два совещания с руководством "Укрзалізниці" по финансовому плану компании на этот год. Главное – сохранить текущие тарифы для граждан. В условиях войны мы должны думать о людях – цена на билеты должна оставаться неизменной.

В то же время премьер-министр заявил, что в вопросе грузовых перевозок правительство ожидает от "Укрзалізниці" компромиссных решений, согласованных с бизнесом.

По тарифам на грузы, договорились, что "Укрзалізниця" совместно с бизнесом пересмотрит те направления, где перевозки являются убыточными. Им следует вывести такие тарифы хотя бы на уровень себестоимости или сделать их прибыльными. В течение ближайших недели-полторы компания должна подать финансовый план правительства,

– добавил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" предложила повысить тарифы на грузовые перевозки на 37% в 2025 году.

К слову! Соответствующие документы уже переданы в Министерство развития общин и территорий, которое сейчас их анализирует и проводит консультации с представителями бизнеса.