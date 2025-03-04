Аграрии призывают УЗ к сотрудничеству

Однако даже после такого рекордного повышения тарифов УЗ до сих пор остается убыточной, передает 24 Канал со ссылкой на генерального директора Украинской аграрной конфедерации Павла Коваля.

Читайте также Какие страны осуществили самый большой импорт агропродукции в Украину в 2024 году

Сейчас компания хочет повысить тариф на грузовые перевозки еще на 37%. Однако аграрии перейдут на автотранспорт, а УЗ так и останется убыточной.

Если говорить просто, в трендах и тенденциях, то нам, крупным владельцам груза - а аграрии дают огромную долю экспорта как груз, - уже больно. Стоимость перевозок, тарифы, все эти составляющие и коэффициенты - нам уже дорого! Я не хочу здесь вспоминать, как в 2022 году мы переплатили 10 миллиардов,

- сказал Коваль.

Он напомнил, что в 2022-м тарифы подняли на 70%. Однако это лишь сузило грузовую базу и не дало никакой эффективности в процедурах.

Павел Коваль сказал, что базовая отрасль - это аграрный сектор, которая из-за инфраструктуры теряет часть своих субъектов. Однако в 2022-2023 годах отрасль "уже не выдержала", особенно микро- и малый бизнес, который работал через посредников и других.

Мы говорим: "Уже не все держимся!", а железная дорога отвечает: "А мы все равно убыточные". То есть мы переплатили, а вы убыточные?,

- задал риторический вопрос генеральный директор Украинской аграрной конфедерации.

В частности он призвал УЗ объединиться с представителями бизнеса, и организовать дискуссию, которая сможет:

эффективно улучшить состояние компании;

обеспечить системные изменения.

Согласно с сев Коваля, в противном случае очередное повышение тарифов на грузы будет приводить только к сокращению грузовой базы компании и еще больших убытков.

Если ничего не изменить, УЗ будет предлагать повышение тарифов, но это ни к чему не приведет. Мы будем переводить часть грузов на автотранспорт, как это было в 2022-2023 годах. И это уже наша общая украинская проблема!,

- подчеркнул Коваль.

Заметьте! Он призвал объединять усилия и давить на тех, кто может разрабатывать и принимать законы в пользу Украины, в контексте евроинтеграции.