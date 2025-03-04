Аграрії закликають УЗ до співпраці

Однак навіть після такого рекордного підвищення тарифів УЗ досі залишається збитковою, передає 24 Канал з посиланням на генерального директора Української аграрної конфедерації Павла Коваля.

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Зараз компанія хоче підвищити тариф на вантажні перевезення ще на 37%. Однак аграрії перейдуть на автотранспорт, а УЗ так і лишиться збитковою.

Якщо говорити просто, в трендах і тенденціях, то нам, великим власникам вантажу — а аграрії дають величезну частку експорту як вантаж, — уже боляче. Вартість перевезень, тарифи, усі ці складові й коефіцієнти — нам уже дорого! Я не хочу тут згадувати, як у 2022 році ми переплатили 10 мільярдів,

— сказав Коваль.

Він нагадав, що у 2022-му тарифи підняли на 70%. Проте це лише звузило вантажну базу й не дало жодної ефективності у процедурах.

Павел Коваль сказав, що базова галузь — це аграрний сектор, яка через інфраструктуру втрачає частину своїх суб’єктів. Однак у 2022-2023 роках галузь "вже не витримала", особливо мікро- і малий бізнес, який працював через посередників та інших.

Ми кажемо: "Уже не всі тримаємося!", а залізниця відповідає: "А ми все одно збиткові". Тобто ми переплатили, а ви збиткові?,

— поставив риторичне запитання генеральний директор Української аграрної конфедерації.

Зокрема він закликав УЗ об’єднатися з представниками бізнесу, та організувати дискусію, яка зможе:

ефективно покращити стан компанії;

забезпечити системні зміни.

Згідно зі сів Коваля, в інакшому випадку чергове підвищення тарифів на вантажі буде призводити тільки до скорочення вантажної бази компанії й ще більших збитків.

Якщо нічого не змінити, УЗ буде пропонувати підвищення тарифів, але це ні до чого не приведе. Ми переводитимемо частину вантажів на автотранспорт, як це було у 2022-2023 роках. І це вже наша спільна українська проблема!,

— наголосив Коваль.

Зауважте! Він закликав об’єднувати зусилля і тиснути на тих, хто може розробляти й приймати закони на користь України, в контексті євроінтеграції.