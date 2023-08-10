Короткочасні блекаути та знеструмлення: чи повториться це взимку
Ситуація з енергетикою цієї зими залежатиме від певних факторів, каже експерт. На це впливатиме як можливі повторні обстріли, так і погодні умови. Втім спрогнозувати кожен з цих факторів наразі неможливо.
До чого готуватися взимку
У коментарі 24 Каналу аналітик Юрій Щедрін спрогнозував, що ймовірно цієї зими повторення енергетичної кризи повториться.
Читайте також Уряд витратив 35 мільярдів на соцвиплати: хто з українців отримав грошову допомогуНагадуємо, що після масових ракетних атак по інфраструктурі України не залишилося жодної ТЕС чи ГЕС, яка б узимку не зазнала уражень. Втім в "Укренерго" вже заявили, що компанія готується до найгіршого сценарію цієї зими.
Щедрін додає, що повторення ситуації минулої зими залежатимуть від певних факторів, а саме:
- Чи повторяться масові обстріли,
- На скільки зможе відновитися енергосистема від попередніх обстрілів та руйнувань,
- Якою буде кліматична ситуація та на скільки буде холодною зима.
На разі жоден фактор спрогнозувати на 100% неможливо. Все через те, що ми не знаємо чи будуть такі ж масові обстріли, що й торік, а ще їхні масштаби.
Крім того, зазначає аналітик, важко передбачити якою буде температура взимку та на скільки відновлена енергетична інфраструктура.
Готовність України до опалювального сезону
Як розповів прем'єр-міністра України Денис Шмигаль енергетики готуються до можливої важкої зими. Відповідно до цього частина робіт з відновлення вже виконана.
Ми не збираємось применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону. Але громадяни мають знати про реальний стан справ.
За його словами відремонтовано 5 атомних блоків, а у ремонті ще 4 блоки. Крім того, 24 енергоблоки ТЕС відремонтовано та перебувають у ремонті. Щодо ТЕЦ, то відремонтовано 70% зі 100%, а з гідроелектростанцій відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати.Важливо! Шмигаль повідомив, що "Укренерго" відремонтувало майже 80% магістральних мереж.