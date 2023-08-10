Короткочасні блекаути та знеструмлення: чи повториться це взимку

Ситуація з енергетикою цієї зими залежатиме від певних факторів, каже експерт. На це впливатиме як можливі повторні обстріли, так і погодні умови. Втім спрогнозувати кожен з цих факторів наразі неможливо.

До чого готуватися взимку

У коментарі 24 Каналу аналітик Юрій Щедрін спрогнозував, що ймовірно цієї зими повторення енергетичної кризи повториться.

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що після масових ракетних атак по інфраструктурі України не залишилося жодної ТЕС чи ГЕС, яка б узимку не зазнала уражень. Втім в "Укренерго" вже заявили , що компанія готується до найгіршого сценарію цієї зими.

Щедрін додає, що повторення ситуації минулої зими залежатимуть від певних факторів, а саме:

Чи повторяться масові обстріли,

На скільки зможе відновитися енергосистема від попередніх обстрілів та руйнувань,

Якою буде кліматична ситуація та на скільки буде холодною зима.

Юрій Щедрін Аналітик "Центру розвитку міст" На разі жоден фактор спрогнозувати на 100% неможливо. Все через те, що ми не знаємо чи будуть такі ж масові обстріли, що й торік, а ще їхні масштаби.

Крім того, зазначає аналітик, важко передбачити якою буде температура взимку та на скільки відновлена енергетична інфраструктура.

Готовність України до опалювального сезону

Як розповів прем'єр-міністра України Денис Шмигаль енергетики готуються до можливої важкої зими. Відповідно до цього частина робіт з відновлення вже виконана.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ми не збираємось применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону. Але громадяни мають знати про реальний стан справ.

За його словами відремонтовано 5 атомних блоків, а у ремонті ще 4 блоки. Крім того, 24 енергоблоки ТЕС відремонтовано та перебувають у ремонті. Щодо ТЕЦ, то відремонтовано 70% зі 100%, а з гідроелектростанцій відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати.

Шмигаль повідомив, що "Укренерго" відремонтувало майже 80% магістральних мереж.