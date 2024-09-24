У 2025 році курс євро залежатиме від курс долара

В Україні визначається курс євро через курс долара. Отже, наступного року при розрахунках вартості євро враховуватиметься поточний курс долара.

На який курс євро очікувати наступного року

Як пояснив 24 Каналу економіст Андрій Шевчишин, Україна все ще залишається в парадигмі перерахування вартості євро через курс долара.

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Нагадуємо! За словами Шевчишина, через девальвацію покращуються гривневі надходження України. Коли допомога від партнерів заходить у валюті, тоді її можна конвертувати та отримати більше. таким чином, до кінця цього року курс гривні до долара може девальвувати до позначки у понад 42 гривні, а саме 42,7 гривні за валюту.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Спочатку визначається курс долара, а потім через нього визначається курс євро. Відтак якщо за одне євро на світових ринках дають 1,1 долара, то в Україні ми перераховуємо вартість євро аналогічно.

Шевчишин додає, що якщо за одне євро на світових ринках зараз дають 1,1 долара, то в Україні перераховується вартість євро аналогічно. Тобто у випадку з курсом євро все буде досить лінійно.