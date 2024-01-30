МВФ покращив прогнози щодо світової економіки

Міжнародний валютний фонд оптимізував свої прогнози щодо світового економічного зростання. Фонд прогнозує підйом на 3,1% у 2024 році та 3,2% у 2025 році.

Які економіки покращились

Новий прогноз на 0,2 відсоткових пункти вище порівняно з прогнозом, опублікованим у жовтні. Зокрема, прогнози покращилися для двох найпотужніших економік світу — США (до 2,1% у 2024 році) та Китаю (4,6% у 2024 році).

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Таке покращення пов'язують зі стрімким зниженням інфляції, яке відбувається швидше, ніж очікувалося.

А крім того, збільшення прогнозу зростання світової економіки було спричинене кращими, ніж передбачалося, показниками витривалості США та деяких країн з ринками, що розвиваються, а також завдяки фінансовій підтримці у Китаї.

У 2023 році Сполучені Штати обігнали Китай у боротьбі за лідерство в світовій економіці, демонструючи зростання свого ВВП на 6,3% в номінальних термінах, у порівнянні з 4,6% у Китаю. Цей ріст свідчить про те, що американська економіка відновлюється від пандемії COVID-19 більш ефективно, ніж китайська.

Загальні прогнози

! Однак, прогнози на 2024–2025 роки все ще залишаються нижчими за середній історичний показник 3,8% за період 2000–2019 років.

Очікується, що світова інфляція знизиться до 5,8% у 2024 році та до 4,4% у 2025 році, при цьому прогноз на 2025 рік може бути переглянутий в бік зниження.

За даними МВФ, ризики для глобального зростання є збалансованими у зв'язку із зниженням інфляції та стабільним економічним зростанням, і ймовірність "жорсткої посадки" економіки знизилася.

Фонд вважає, що ключовим завданням для політиків наразі є ефективне зниження інфляції до цільового рівня, здійснюючи зміни у грошово-кредитній політиці.

Як щодо України

! Також МВФ прогнозує зростання економіки Росії на рівні 2,6% у 2024 році та 1,1% у 2025 році, підвищивши прогноз на 2024 рік на 1,5 відсоткових пункти порівняно з жовтневим прогнозом завдяки сильнішому, ніж очікувалося, зростанню у 2023 році (3%).

Міжнародний валютний фонд у жовтні включив прогнози щодо економіки України у свій довгостроковий огляд світової економіки (World Economic Outlook), прогнозуючи зростання українського ВВП на 2% у 2023 році.

! Міністерство економіки України очікує, що у 2024 році відбудеться зріст ВВП країни на 4,6% і зростання інвестицій на 29,6%. Це стане ключовим фактором серед усіх компонентів, що сприяють збільшенню ВВП.

На другому місці за значущістю буде приватне споживання, як зазначила перша віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко. Вона також наголосила, що у 2024 році прогнозується збільшення обсягів експорту товарів та послуг на 9%, а імпорту — на 5,9%.