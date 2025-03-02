Вибір на ринку валют: для обміну краще брати долар чи євро

Є прогнози, що долар має стійкіші позиції на ринку, аніж євро. Крім того, валютні експерти зауважують, що у найближчі місяці долар може рости в ціні.

Що краще для купівлі: долар чи євро

Ще раніше у коментарі 24 Каналу економіст Данило Монін прогнозував, що прихід до влади в США Дональда Трампа може зміцнити позицію долара на світовому ринку.

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Монін зауважив, що за останній період європейська валюта просідає, однак є ймовірність, що валюта може й втриматися на своїх позиціях.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Можна купувати і те, й інше. Але, на мою думку, краще все-таки долар.

Про переваги долара говорить й фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі РБК-Україна. Він зауважує, що у короткостроковій перспективі варто вкласти кошти в американський долар, а вже потім – у євро.

На перше півріччя і найближчі місяці я б рекомендував вкладати в долар. Він виглядає привабливішим за євро, оскільки євро зараз під тиском. Я вважаю, що активна фаза війни в Україні завершиться в першій половині цього року. Тому, спираючись на цей сценарій, можна сказати, що євро буде під тиском більшу частину півріччя,

– зауважує Шевчишин.

Аналітик прогнозує, що спочатку долар може досягти ціни в 43 – 44 гривні, а ближче до літа 2025 року – до рівня 45 гривень.

Звернуть увагу! Є прогнози, що до кінця цього року американська валюта може вирости до навіть 47 гривень за валюту.

По скільки долар зараз