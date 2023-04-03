Від прапорів України до карт Таро: на які товари українських виробників зріс попит за рік війни

З березня минулого року по березень 2023 року різноманітність товарів українських виробників, на які росте попит серед українців, дивує. Відтак лідером покупок стали магніти на холодильник. Крім того, хоч несуттєво, але зріс попит на карти Таро.

Українці підтримують вітчизняних виробників

Як повідомив 24 Каналу український онлайн-ритейлер Rozetka, протягом року повномасштабної війни популярність товарів вироблених в Україні зросла.

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Зараз українці підтримують гривнею вітчизняних виробників у певних категоріях значно активніше, ніж до повномасштабного російського вторгнення. Це можна пояснити тим, що чимало українських компаній регулярно влаштовують розпродажі та акції, кошти з яких перераховують на потреби ЗСУ та постраждалого від бойових дій населення,

– каже Євген Образок, директор з маркетингу Rozetka.

Ще одна причина популярності українських товарів — їхня помірна вартість у порівнянні з закордонними аналогами: наприклад, українські пральні засоби та тихе вино на 40% дешевші за імпортні. Українці почали більше цінувати рідне, і це не лише зміцнює патріотичний дух, а й підсилює українську економіку.

Що купляли українці найчастіше

З березня 2022 року по березень 2023 року до трійки лідерів серед товарів українського виробництва увійшли:

магніти на холодильники – попит зріс у 140 разів,

​компоненти до туристичних пальників – у 18 разів,

конверти – у 12 разів.

Крім того, почали українці купувати частіше засоби тактичної медицини, прапори України та листівки. Зріс удвічі попит і на електричні конвектори, м'ясні консерви, напої, туалетний папір, сублімовані продукти, вологопоглиначі та касову стрічку.

що є попит і на незвичні товари. До прикладу,

Категорії товарів українського виробництва / Інфографіка Rozetka

Чому овочі так різко подорожчали

Нагадуємо, що у коментарі науковиця Інституту аграрної економіки Інна Сало розповіла, що під впливом сезонного чинника та Великого посту підвищився попит на овочі. Таким чином це зумовило їхній ріст цін.

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Овочі до борщового набору здорожчали суттєво: