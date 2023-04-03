Украинцы поддерживают отечественных производителей
Как сообщил 24 Каналу украинский онлайн-ритейлер Rozetka, за год полномасштабной войны популярность товаров производимых в Украине возросла.
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Сейчас украинцы поддерживают гривну отечественных производителей в определенных категориях значительно активнее, чем до полномасштабного российского вторжения. Это можно объяснить тем, что многие украинские компании регулярно устраивают распродажи и акции, средства из которых перечисляют на нужды ВСУ и пострадавшего от боевых действий населения,
– говорит Евгений Образок, директор по маркетингу Rozetka.
Еще одна причина популярности украинских товаров — их умеренная стоимость по сравнению с зарубежными аналогами: например, украинские стиральные средства и тихое вино на 40% дешевле импортных. Украинцы стали больше ценить родное, и это не только укрепляет патриотический дух, но усиливает украинскую экономику.
Что покупали украинцы чаще всего
С марта 2022 по март 2023 в тройку лидеров среди товаров украинского производства вошли:
- магниты на холодильники – спрос вырос в 140 раз,
- компоненты к туристическим горелкам – в 18 раз,
- конверты – в 12 раз.
Кроме того, начали украинцы чаще покупать средства тактической медицины, флаги Украины и открытки. Вырос вдвое спрос и на электрические конвекторы, мясные консервы, напитки, туалетную бумагу, сублимированные продукты, влагопоглотители и кассовую ленту.
Категории товаров украинского производства / Инфографика Rozetka
Почему овощи так резко подорожали
Напоминаем, что в комментарии ученая Института аграрной экономики Инна Сало рассказала под влиянием сезонного фактора и Великого поста повысился спрос на овощи. Таким образом, это обусловило их рост цен.
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Овощи в борщовый набор подорожали существенно:
- капуста белокочанная – на 93,8%, до 25,39 гривны за килограмм;
- морковь – на 80,5%, до 46,15 гривны за килограмм;
- лук репчатый – на 67,7%, до 57,88 гривны за килограмм;
- картофель – на 7%, до 10,45 гривны за килограмм.