Украинцы поддерживают отечественных производителей

Как сообщил 24 Каналу украинский онлайн-ритейлер Rozetka, за год полномасштабной войны популярность товаров производимых в Украине возросла.

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Сейчас украинцы поддерживают гривну отечественных производителей в определенных категориях значительно активнее, чем до полномасштабного российского вторжения. Это можно объяснить тем, что многие украинские компании регулярно устраивают распродажи и акции, средства из которых перечисляют на нужды ВСУ и пострадавшего от боевых действий населения,

– говорит Евгений Образок, директор по маркетингу Rozetka.

Еще одна причина популярности украинских товаров — их умеренная стоимость по сравнению с зарубежными аналогами: например, украинские стиральные средства и тихое вино на 40% дешевле импортных. Украинцы стали больше ценить родное, и это не только укрепляет патриотический дух, но усиливает украинскую экономику.

Что покупали украинцы чаще всего

С марта 2022 по март 2023 в тройку лидеров среди товаров украинского производства вошли:

магниты на холодильники – спрос вырос в 140 раз,

компоненты к туристическим горелкам – в 18 раз,

конверты – в 12 раз.

Кроме того, начали украинцы чаще покупать средства тактической медицины, флаги Украины и открытки. Вырос вдвое спрос и на электрические конвекторы, мясные консервы, напитки, туалетную бумагу, сублимированные продукты, влагопоглотители и кассовую ленту.

Интересно, что есть спрос и на необычные товары. К примеру, карты Таро, которые сейчас покупают в 2,4 раза чаще.

Категории товаров украинского производства / Инфографика Rozetka

Почему овощи так резко подорожали

Напоминаем, что в комментарии ученая Института аграрной экономики Инна Сало рассказала под влиянием сезонного фактора и Великого поста повысился спрос на овощи. Таким образом, это обусловило их рост цен.

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Овощи в борщовый набор подорожали существенно: