На початку березня курс долара почав рости: на скільки подорожчала валюта
За вихідні офіційний курс долара додав в ціні на трішки більше, ніж 11 копійок. Євро теж не відставало. А от на завтра Нацбанк планує зробити ціновий стрибок валют.
Офіційний курс 4 березня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,15 гривні за долар. Вартість долара виросла на 11 копійок проти 1 березня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 41,26 гривні, що на 6 копійок більше проти п'ятниці минулого тижня.
Який буде офіційний курс долара та євро 5 березня:
- долар – 38,31 гривні,
- євро – 41,54 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 4 березня курс долара такий:
- У банках купівля становить 38,02 гривні, а продаж – 38,55 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 37,95 гривні, а продаж – 38,65 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 38,50 гривні, а продаж – 38,60 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку
Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько спрогнозувала, що цього тижня варто очікувати курсову корекцію у безготівковому сегменті. Відтак послаблення пропозиції валюти цілком ймовірно може призвести до зростання котирувань.
Водночас вона нагадує, що минулого тижня на ринку спостерігалося відчутне зміцнення гривні на міжбанку:
- в четвер котирування опускалися до 38,02 – 38,03 гривні за долар.
- Що своєю чергою чинило тиск на курс долара у готівковому сегменті, і курс продажу американських доларів опустився з 38,60 – 38,65 гривні за долар у понеділок до 38,40 – 38,45 гривні у четвер.
- А вже у п’ятницю, на фоні активних виплат зарплат українцям та підвищення попиту на валюту з боку населення, вартість доларів помірно зросла, і тиждень готівковий ринок завершував з курсом в межах 38,50 – 38,55 гривні.
Втім березень традиційно комфортний для гривні період через потребу агровиробників у додатковій гривневій ліквідності для проведення посівної
За словами Золотько, цього тижня варто очікувати, що продаж долара на готівковому ринку буде на рівні 38,4 – 38,9 гривні за долар.Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.