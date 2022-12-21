Половина з них – російські: що відомо про банки, які збанкрутували від початку війни

Від початку війни в України збанкрутували 4 банки. Половина цих банків була з російським капіталом, і це фактично не банкрутство, а вихід з України.

Про це 24 каналу розповіла директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут. Раніше повідомлялось про те, як повернути гроші, якщо вимкнули світло і згас банкомат.

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Українцям не варто перейматись через банкрутства

Рекрут зазначила, що громадянин України не має перейматись збанкрутіє банк чи ні, бо він повинен знати, що за будь-яких обставин держава поверне йому 100% коштів. На жаль, після кризи 2014 року понад 2 мільйони українців змогли переконатись, що Фонд гарантування реально працює. Крім того, повертає дуже зручно, бо з початком війни імплементував онлайн виплати.

Тобто, якщо люди не можуть піти в банк забрати ці кошти, або є тимчасовими вимушеними переселенцями за кордоном. Ці кошти можна перевести на будь-яку картку через 4 банки, які співпрацюють в онлайні, просто з дому,

– зауважила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Банки, що збанкрутували

Вона продовжила, що з початком війни у нас 4 збанкрутілих банки. Половина з них з російським капіталом, і вони не стільки збанкрутували, скільки мали політичну складову. Ще 2 банки збанкрутували, й вони вже потрапили під 100% гарантію.

"Люди вже змогли переконатись, що вона працює, й усе відбувається саме так, як написано в законі", – наголосила Рекрут.

Рекрут про те, що відомо про банки, які збанкрутували від початку війни: дивіться відео

З початку війни продали на 1,5 мільярда гривень

За її словами, з початком війни Фонд продав активів на 1,5 мільярда гривень, а за весь рік продажі склали 4,4 мільярда гривень. Це всі банки, що були, а їх понад 100 з 2014 року. Це непогані показники і з точки зору кількості аукціонів, яких було проведено 900.

До літа ми не продавали, тому що не працювали реєстри, й ми не могли просто переоформити. Близько 20% цих аукціонів є результативними. Насправді 900 аукціонів – це не так багато, бо вони відбуваються в комп'ютері, й одночасно може відбуватись 10 – 20 аукціонів,

– підкреслила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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