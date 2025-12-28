Робота заважає: що втрачає пенсіонер, який продовжує працювати

Продовження роботи після досягнення пенсійного віку впливає на розмір пенсії. Працюючий пенсіонер у 2026 році може втратити право на автоматичну індексацію виплат, а частина надбавок та доплат тимчасово не нараховується.

Яке право втрачають працюючі пенсіонери?

Для багатьох українців пенсійний вік традиційно асоціюється з заслуженим відпочинком. Проте сьогодні дедалі більше пенсіонерів продовжують працювати, відповідно це безпосередньо впливає на розмір їхніх виплат, пише 24 Канал.

Цікаво Пенсія по інвалідності чи військова: які виплати вигідніші для захисників

Робота після досягнення пенсійного віку може приносити додатковий дохід, але водночас створює певні фінансові втрати через особливості нарахування пенсії.

Згідно з Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", працюючий пенсіонер у 2026 році тимчасово втрачає право на автоматичну індексацію пенсії, але має власний перерахунок виплат. Також частина надбавок та доплат не нараховується, поки людина офіційно працює.

Тобто навіть якщо відкласти вихід на пенсію на 60 місяців або більше, пенсія зростає на 0,5 – 0,75% за кожен повний місяць, проте ці прирости покривають лише частину потенційних втрат від недоотриманих виплат у період.

То скільки грошей втрачають працюючі пенсіонери?

За підрахунками, пенсіонер, який переносить вихід на заслужений відпочинок на п’ять років, при початковій пенсії 7 000 гривень втрачає близько 420 000 гривень недоотриманих виплат, як пише УНІАН.

Навіть якщо розмір пенсії підвищується до 10 150 гривень, щоб компенсувати ці втрати, знадобиться майже 12 років. Відтак працюючий пенсіонер отримує додатковий дохід зараз, але в довгостроковій перспективі фінансово програє, порівняно з тим, якби відразу вийшов на пенсію.

Який розмір індексації буде у 2026 році?