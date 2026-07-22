Україці зможуть отримати щорічну премію: прийом заявок триватиме до 30 вересня

Українці зможуть отримати премію від Кабінету Міністрів. Вона передбачена працівникам енергетичної галузі. Премії зможуть отримати 50 осіб.

Хто зможе отримати премії від уряду

Розмір премій для енергетиків становите 200 тисяч гривень, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.

Згідно з інформацією, уряд запровадив щорічну премію за "вагомий внесок у забезпечення енергетичної стійкості України". Кандидатів обиратиме спеціальний Комітет на чолі з першим віцепрем’єр-міністром – міністром енергетики, а рішення про присудження премій затверджуватиме уряд.

На премію можуть претендувати як українці, так й іноземці. Також подати документи зможуть працівники усіх підприємств електроенергетики незалежно від форми власності.

Але вони повинні відповідати таким критеріям:

зробили вагомий особистий внесок у забезпечення стійкої роботи енергосистеми;

відновлювали пошкоджені енергооб'єкти;

ліквідовували наслідки ворожих атак, впроваджували сучасні технології, інноваційні рішення та проєкти з розвитку енергетичної інфраструктури.

Документи до Міненерго подає підприємство, яке висуває кандидата. До пакета входять супровідний лист та документи, які визначені положенням про премію.

Повний пакет документів надсилаються поштою на адресу Міністерства енергетики України: вулиця Хрещатик, 30, місто Київ, 01601.

Копії документів слід надіслати на електронну адресу: award@mev.gov.ua.

Прийом документів цьогоріч триває з 15 липня до 30 вересня.

Так український уряд продовжує запроваджувати допомогу для енергетиків, адже Росія регулярно завдає атак по об'єктах. Зокрема, весною уряд виділив з резервного фонду держбюджету 281,3 мільйона гривень для підтримки працівників аварійно-ремонтних бригад. Так 14 тисяч працівників отримали додаткові 20 тисяч гривень.