По гаманцю вдарить боляче: в Україні готують нові правила і штрафи для таксистів

На українських таксистів чекають нові вимоги, а за їх порушення – чималі штрафи. Уряд планує вдосконалити чинне законодавство, аби легалізувати ринок автопослуг.

Які штрафи готують для таксистів?

Для цього збираються внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вони стосуватимуться перевезень пасажирів на таксі або легковими автомобілями на замовлення, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Дивіться також Uklon працюватиме в комендантську годину ще у 7 містах: яку знижку можна отримати

Новий законопроєкт покликаний сформувати систему відповідальності для водіїв, які надають послуги таксі. Це допоможе:

вивести ринок "з тіні";

підвищити безпеку пасажирських перевезень;

забезпечити рівні умови для роботи усіх учасників ринку.

Тому у Мінрозвитку пропонують штрафувати водіїв таксі за порушення правил перевезення:

за роботу без реєстрації чи поза офіційними замовленнями – 1 700 гривень штрафу;

штрафу; за використання додатків для перевезень, що не зареєстровані в державному реєстрі – 8 500 гривень штрафу;

за перевезення пасажирів без технічного огляду автомобіля чи таксометра – 8 500 гривень штрафу;

штрафу; за інші порушення правил надання автопослуг пасажирам – теж 8 500 гривень штрафу.

У законопроєкті наголошується, що самозайнятий таксист має право брати замовлення лише на цифровій платформі, а не "від бордюру".

Важливо! Разом з тим міністерство хоче скасувати застарілі норми, які ускладнювали життя таксистам. Мова, зокрема, йде про паперові дорожні листи та проходження медичного огляду кожної зміни, за що передбачені штрафи.

Хто зможе працювати таксистом?

Нові правила містять також чіткі вимоги до водія, який хоче працювати в таксі чи на легковому автомобілі для перевезення пасажирів, пише "Судово-юридична газета":

йому має бути щонайменше 20 років;

повинен мати посвідчення водія категорії "В", яке дійсне понад 2 роки;

щорічно необхідно проходити медичний огляд та отримувати довідку встановленого зразка;

не повинен притягатися до відповідальності за порушення правил дорожнього руху понад 5 років до того, як отримав сертифікат водія;

не може мати судимостей за кримінальні правопорушення, які не зняті чи не погашені за законом.

При цьому перевозити пасажирів на таксі чи легковому автомобілі на замовлення матимуть змогу лише ті, хто отримав сертифікат водія. Це електронний документ, який надає право на таку діяльність.

Такий сертифікат видається на 2 роки й коштує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день видачі документа (у 2026 році це 3 328 гривень).

Зауважте! У салоні таксі під час поїздок обов'язково має бути унікальний QR-код чи штрих-код, за яким пасажир зможе дізнатися інформацію про водія та його автомобіль у Єдиному комплексі інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті.

Чому таксі дорожчають під час атак Росії?