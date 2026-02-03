Комітет Державної Думи Росії із захисту родин рекомендує прийняти поправки до "кодексу про адміністративні правопорушення". Йдеться про штрафи за "дискримінацію традиційних російських духовно-моральних цінностей".

Чому росіяни можуть почати витрачати більше коштів?

Російські чиновники таким чином активно намагаються догодити Кремлю і бути "ще більшим патріотом", про що повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Читайте також Мрії Кремля розбилась об санкції: Росію викинули із міжнародних перегонів

Очікується, що штрафи будуть такими:

для звичайних громадян становитимуть від 5 до 10 тисяч рублів;

для посадових осіб до 100 тисяч рублів;

для юросіб – до 700 тисяч.

За рецидив доведеться заплатити до 150 тисяч для фізичних осіб і до 3 мільйонів рублів – для юридичних.

Проте ніхто з російських керманичів не спромігся на законодавчому рівні дати визначення цих самих "цінностей". Склалася правова колізія, коли люди є, штрафи є, а от за що карати – невідомо,

– пояснили у розвідці.

Голова комітету держдуми Ніна Останіна визнала, що жодного закону про російські традиційні цінності немає. Існує тільки указ Володимира Путіна від 2022 року "про затвердження основ державної політики щодо збереження та зміцнення традиційних російських духовно-моральних цінностей".

Зверніть увагу! Але там немає ні конкретного визначення, ні механізму, як саме людина може образити чи дискримінувати. ці цінності.

Нестримне бажання російських можновладців догодити кремлю і бути "ще більшим патріотом" остаточно збиває з пантелику пересічних громадян Росії,

– зазначили у СЗРУ.

Росіяни бояться бути покараними за незрозуміле порушення. Аже його може сформулювати на власний розсуд якийсь чиновник.

У розвідці додали, що "недаремно у 2025 році серед росіян у 2,2 раза збільшився попит на магічні обереги. Продажі магічної продукції у країні-агресорці зросли на 50%, а скляних куль і полину – вдвічі. Крім того, лідерами торішньої магічної торгівлі стали осинові кілки, купували які у чотири рази частіше порівняно з попереднім роком.

Найбільш популярними у 2025 році були обереги. Про це пише російське ЗМІ "The Moscow Times".

У середньому росіяни витрачали на один оберіг 498 рублів.

Середній чек на осикові кілки становив 333 рублі.

Середній набір рун коштував 672 рублі.

Цікаво! Середня ціна за колоду становила 654 рублі.

Що ще відомо про ситуацію у Росії?