Сіре і чорне посвідчення: у чому полягає різниця між документами та які пільги вони надають

Члени родини загиблого військового можуть отримати пільги та різну допомогу від держави. Це можливо, якщо такі особи продемонструють посвідчення померлого захисника чи захисниці України.

Чим відрізняються чорне та сіре посвідчення

Посвідчення може бути чорним або сірим, пише 24 канал з посиланням на "Юридичну сотню".

Читайте також Як УБД достроково вийти на пенсію

Так сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у звʼязку із захистом Батьківщини або виконанням службових обовʼязків у зоні бойових дій.

Чорне ж посвідчення надається для родини військових, які загинули під час проходження військової служби (зокрема у небойових ситуаціях).

Хто може оформити ці документи

Посвідчення члена сімʼї загиблого можуть оформити:

утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв'язку із цим виплачується пенсія;

батьки;

один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти загиблого;

діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.

Як оформити посвідчення

Для оформлення сірого посвідчення необхідні такі документи:

заява члена сімʼї загиблого військового;

свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

документ про безпосередню участь загиблого військовослужбовця в бойових діях;

постанова штатної військово-лікарської комісії (ВЛК);

паспорт заявника;

ідентифікаційний код заявника;

документи, які підтверджують ступінь спорідненості заявника із загиблим.

Для отримання сірого посвідчення потрібно звертатися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Водночас підставою для видачі чорного посвідчення є документ, який підтверджує факт загибелі (або смерті) чи зникнення безвісти військовослужбовця, виданий ТЦК та СП.

Важливо! Оформлення одного з посвідчень не є перешкодою для отримання іншого.

Які пільги можуть отримати люди з сірим посвідченням

Перелік пільг, які надає сіре посвідчення, має такий вигляд:

безоплатні ліки за рецептами лікарів;

безоплатне першочергове протезування зубів;

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

50 % знижка плати за користування житлом (квартплати);

50 % знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання;

50 % знижка вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;

допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків від середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

чергова щорічна відпустка в зручний час; додаткова відпустка без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

переважне право залишитися на роботі під час скорочень;

позачергове забезпечення житлом за потреби поліпшення житлових умов (протягом двох років із дня взяття на квартирний облік);

отримання землі для будівництва особистого житла, садівництва і городництва в першочерговому порядку;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва;

вступ поза конкурсом до закладів вищої та фахової передвищої освіти за рахунок бюджетних коштів;

щорічна разова грошова допомога;

інші пільги, передбачені законодавством.

Які пільги надає чорне посвідчення

Чорне посвідчення передбачає таку допомогу: