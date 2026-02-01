В січні Україна побила добовий рекорд імпорту електроенергії

У січні Україна зафіксувала найвищий за весь час добовий показник імпорту електроенергії. Це дозволило частково компенсувати дефіцит у вітчизняній енергосистемі.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Який рекорд добового імпорту електроенергії встановила Україна?

За даними відомства, протягом однієї доби в Україну надійшло майже 42 гігават годин електроенергії – це максимальний показник за весь період. Такий обсяг імпорту став критично важливим на тлі масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі та різкого похолодання, що підвищило споживання.

У Міненерго зазначили, що постачання електроенергії з країн ЄС допомагає стабілізувати систему, яка зазнала значних пошкоджень через обстріли. Це, своєю чергою, дало змогу зменшити дефіцит потужності та скоротити кількість вимушених відключень світла для споживачів.

Також у міністерстві наголосили, що рекордні обсяги імпорту стали можливими завдяки збільшенню технічних можливостей міждержавних перетинів. У січні максимальна дозволена потужність імпорту з європейської енергосистеми досягла 2450 мегават – найвищого рівня з моменту синхронізації України з мережею ENTSO-E.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що наслідки російських ударів по українській енергетиці ускладнює погода. . Якби на вулиці було +10 – +12 градусів, ситуація була б простіша. Зокрема, українському населенню було б легше.

Яка ситуація в енергосистемі зараз?