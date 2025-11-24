Незабаром очікується позитивна динаміка: що відбувається з енергосистемою України
- Українська енергетична система відновлюється після російських атак, і очікується позитивна динаміка цього тижня.
- Україна може імпортувати до 2,3 гігавата електроенергії, але ціни в Європі значно зросли, досягаючи до 270 євро за мегават годину.
Українська енергетична система наразі відновлюється після російських атак. Зокрема вже цього тижня очікується позитивна динаміка.
Що наразі відбувається з українською енергетикою?
Крім того, відбувається відновлення енергопостачання, пише 24 Канал з посиланням на Media Center Ukraine.
Засоби захисту на об’єктах енергетики відіграють важливу роль у подальшому відновленні після масованих атак Росії. Про це сказав Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики.
Наразі енергетична система в стадії відновлення після атак. Цього тижня буде позитивна динаміка. Відбувається відновлення енергопостачання,
– сказав Харченко.
Згідно з його слів, вже виведені на повну потужність атомні станції, продовжується відновлення високовольтних мереж. Зокрема процес відновлення енергопостачання та енергосистеми триває.
Важливо! Олександр Харченко підкреслив: якби Україна мала 6 – 7 тижнів на ремонти між обстрілами, то можна було б досягти мінімальних відключень світла.
Також експерт повідомив, що для імпорту тепер доступно до 2,3 гігавата електроенергії. Проте є нюанс – ціни на неї виросли в рази.
Україні збільшили об’єми електроенергії. Тепер ми можемо імпортувати до 2,3 гігавата електроенергії, що може бути помічним при масованих обстрілах. Однак, ціни в Європі наразі високі,
– розказав Харченко.
Зверніть увагу! Пікові ціни доходять до 270 євро за мегават годину, що сильно більше, ніж ціни в 90 – 80 – 70 євро. Тому дешевою електроенергія точно не буде.
Нагадаємо, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Про це повідомили в Міненерго.
Найскладніша ситуація у Дніпропетровській області – без світла понад 60 тисяч споживачів. На Харківщині через атаку знеструмлено ще близько 10 тисяч абонентів.
Що ще відомо про імпорт?
ДТЕК плану збільшувати імпорт газу для проходження зими на тлі російських атак. Компанія веде перемовини з американськими виробниками СПГ про нові постачання.
У найближчі місяці їх знадобиться ще багато. Партії скрапленого газу надходитимуть через Балтійський регіон та Середземноморський регіони.