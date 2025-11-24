Укр Рус
24 листопада, 14:40
Незабаром очікується позитивна динаміка: що відбувається з енергосистемою України

Валерія Моргун
Основні тези
  • Українська енергетична система відновлюється після російських атак, і очікується позитивна динаміка цього тижня.
  • Україна може імпортувати до 2,3 гігавата електроенергії, але ціни в Європі значно зросли, досягаючи до 270 євро за мегават годину.

Українська енергетична система наразі відновлюється після російських атак. Зокрема вже цього тижня очікується позитивна динаміка.

Що наразі відбувається з українською енергетикою?

Крім того, відбувається відновлення енергопостачання, пише 24 Канал з посиланням на Media Center Ukraine.

Засоби захисту на об’єктах енергетики відіграють важливу роль у подальшому відновленні після масованих атак Росії. Про це сказав Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики.

Наразі енергетична система в стадії відновлення після атак. Цього тижня буде позитивна динаміка. Відбувається відновлення енергопостачання,
– сказав Харченко.

Згідно з його слів, вже виведені на повну потужність атомні станції, продовжується відновлення високовольтних мереж. Зокрема процес відновлення енергопостачання та енергосистеми триває.

Важливо! Олександр Харченко підкреслив: якби Україна мала 6 – 7 тижнів на ремонти між обстрілами, то можна було б досягти мінімальних відключень світла.

Також експерт повідомив, що для імпорту тепер доступно до 2,3 гігавата електроенергії. Проте є нюанс – ціни на неї виросли в рази.

Україні збільшили об’єми електроенергії. Тепер ми можемо імпортувати до 2,3 гігавата електроенергії, що може бути помічним при масованих обстрілах. Однак, ціни в Європі наразі високі,
– розказав Харченко.

Зверніть увагу! Пікові ціни доходять до 270 євро за мегават годину, що сильно більше, ніж ціни в 90 – 80 – 70 євро. Тому дешевою електроенергія точно не буде.

Нагадаємо, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Про це повідомили в Міненерго.

Найскладніша ситуація у Дніпропетровській області –  без світла понад 60 тисяч споживачів. На Харківщині через атаку знеструмлено ще близько 10 тисяч абонентів.

Що ще відомо про імпорт?

  • ДТЕК плану збільшувати імпорт газу для проходження зими на тлі російських атак. Компанія веде перемовини з американськими виробниками СПГ про нові постачання.

  • У найближчі місяці їх знадобиться ще багато. Партії скрапленого газу надходитимуть через Балтійський регіон та Середземноморський регіони.