Після російських обстрілів: яка зараз ситуація з газопостачанням в Україні

Наразі ситуація з газом в Україні значно краща, ніж могла бути після російських атак. На обставини позитивно вплинули спільна робота уряду та команди Нафтогазу.

Що відомо про ситуацію з газом в Україні?

Також не слід забувати й допомогу міжнародних партнерів, пише 24 Канал з посиланням на членкиню наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко під час спеціальної сесії щодо ситуації в енергосистемі України Київського безпекового форуму у понеділок, 10 листопада.

У моєму розумінні по газу ситуація не така критична, якою б могла бути. І це завдяки спільній роботі нашої команди, уряду та наших міжнародних партнерів,

– сказала Наталія Бойко.

Зауважте! Членкиня наглядової ради НАК "Нафтогаз України" додала, що всі зусилля спрямовані на відновлення обладнання після атак, і на забезпечення імпортного ресурсу.

Нагадаємо, що у ніч на 8 листопада Росія знову масовано обстріляла газову інфраструктуру України ракетами та БПЛА. Про це повідомив очільник Групи "Нафтогаз" Сергій Корецький у своєму Facebook.

На жаль, відбулися влучання. Крім того, поранення отримав співробітник компанії. Також є пошкодження виробничого обладнання.

Це вже девʼятий цілеспрямований удар по цивільній газовій інфраструктурі з початку жовтня. Чергова підла атака росіян, спрямована на те, щоб позбавити українців газу, тепла та електроенергії взимку. Черговий акт тероризму,

– написав Сергій Корецький.

Зверніть увагу! Він також подякував силам ППО. Як зазначив Корецький, кожна збита ціль – це передусім врятовані життя.

Чи вистачає Україні газу для проходження зими?