После российских обстрелов: какая сейчас ситуация с газоснабжением в Украине

Сейчас ситуация с газом в Украине значительно лучше, чем могла быть после российских атак. На обстоятельства положительно повлияли совместная работа правительства и команды Нафтогаза.

Что известно о ситуации с газом в Украине?

Также не следует забывать и помощь международных партнеров, пишет 24 Канал со ссылкой на члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Наталью Бойко во время специальной сессии по ситуации в энергосистеме Украины Киевского форума по безопасности в понедельник, 10 ноября.

В моем понимании по газу ситуация не такая критическая, какой бы могла быть. И это благодаря совместной работе нашей команды, правительства и наших международных партнеров,

– сказала Наталья Бойко.

Заметьте! Член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" добавила, что все усилия направлены на восстановление оборудования после атак, и на обеспечение импортного ресурса.

Напомним, что в ночь на 8 ноября Россия снова массированно обстреляла газовую инфраструктуру Украины ракетами и БПЛА. Об этом сообщил глава Группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий в своем Facebook.

К сожалению, произошли попадания. Кроме того, ранения получил сотрудник компании. Также есть повреждения производственного оборудования.

Это уже девятый целенаправленный удар по гражданской газовой инфраструктуре с начала октября. Очередная подлая атака россиян, направлена на то, чтобы лишить украинцев газа, тепла и электроэнергии зимой. Очередной акт терроризма,

– написал Сергей Корецкий.

Обратите внимание! Он также поблагодарил силы ПВО. Как отметил Корецкий, каждая сбитая цель – это прежде всего спасенные жизни.

Хватает ли Украине газа для прохождения зимы?