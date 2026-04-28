В одному регіоні ситуація найважча: понад 100 населених пунктів без світла в 9 областях

Ситуація з електропостачанням у вівторок, 28 квітня, в частині регіонів України залишається складною. Відчуваються наслідки не лише атак російських окупантів на енергосистему, але й негоди.

Які регіони постраждали від атак Росії?

Через атаки ворога на енергосистему в трьох регіонах України на ранок зафіксували нові знеструмлення, повідомило Міненерго.

Без світла тимчасово залишилася частина споживачів:

Харківської;

Сумської;

Запорізької області.

Найскладнішою є ситуація на Сумщині внаслідок ранкової дронової атаки. Через пошкодження енергооб’єктів у регіоні знеструмлена найбільша кількість споживачів, і поки енергетики не можуть стати до роботи.

Через триваючу безпекову загрозу енергетики тимчасово не мають можливості розпочати відновлювальні роботи, однак щойно ситуація стабілізується – вони негайно приступлять до ліквідації наслідків та відновлення електропостачання,

– зазначили у відомстві.

Там, де більш безпечно, ремонтники вже працюють у посиленому режимі, щоб найшвидше повернути світло в домівки українців. У Міненерго наголосили, що відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Де ще відсутнє світло і чому?

Разом з тим негода знеструмила споживачів у 9 областях України. На ранок вівторка без світла залишаються домогосподарства у понад 100 населених пунктів:

Дніпропетровщини;

Сумщини;

Харківщини;

Херсонщини;

Одещини;

Хмельниччини;

Полтавщини;

Чернігівщини;

та Київщини.

Ремонтні бригади у всіх регіонах працюють, щоб відновити електропостачання.

Зауважте! Водночас планових відключень світла в Україні 28 квітня не прогнозують.

Яке споживання електроенергії?

Споживання електроенергії в Україні у вівторок, 28 квітня, залишається стабільним. Його рівень не змінився до понеділка, пише Укренерго.

Однак вчора українці споживали більше електрики, ніж попереднього тижня. Енергетики пояснюють це зниженням температури повітря.

Тому фахівці радять ощадливо споживати енергію, особливо у вечірні години, щоб знизити навантаження на енергосистему. Зокрема, варто обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії,

– закликали енергетики.

Зауважте! Ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня. Дізнатися про зміни можна на офіційному сайті та сторінках свого обленерго у регіоні.

Що відомо про знеструмлення на Сумщині?

У Сумській області через наслідки російських атак та складні погодні умови найбільше постраждала північ регіону, де виникли масштабні відключення електроенергії, розповіли в Сумиобленерго.

Сильні пориви вітру пошкодили електромережі одразу в семи громадах області. Зокрема, йдеться про Середино-Будську, Білопільську, Конотопську, Роменську, Краснопільську, Кролевецьку та Ямпільську громади.

Станом на ранок без електропостачання залишаються понад 10 тисяч споживачів. Аварійні бригади енергетиків працюють над відновленням мереж і ліквідацією наслідків пошкоджень, щоб якнайшвидше повернути електропостачання.