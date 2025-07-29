Єврокомісія вимагає, що Україна якомога швидше призначила директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Причому зробити це необхідно відповідно до чинного законодавства та процедур відбору.

Що вимагає від України Єврокомісія?

Україна має широкі зобов'язання на шляху вступу до Євросоюзу, і реформа БЕБ є одним із них. Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Це необхідно для просування реформи БЕБ та забезпечення його незалежного та ефективного функціонування,

– зауважив речник.

У Брюсселі нагадали про звіт Єврокомісії за 2024 рік щодо розширення Євросоюзу. У ньому йдеться про необхідність швидкого впровадження закону про БЕБ.

Зокрема, Київ має дотримуватися прозорого процесу відбору кандидатів на основі їхніх особистих досягнень.

Важливо! ЄС наполягає на обранні очільника БЕБ на основі доброчесності. А головним завданням бюро має бути боротьба з фінансовими злочинами в Україні.

Чому не можуть обрати голову БЕБ?

Наразі головним кандидатом на посаду директора БЕБ є Олександр Цивінський, детектив НАБУ.

Він здобув перемогу у конкурсі на посаду керівника бюро 25 червня.

Комісія з відбору подала документи про призначення Цивінського директором до уряду, однак там його кандидатуру відхилили.

Кабмін послався на матеріали СБУ, які "стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки" щодо його кандидатури.

Цивінський заявив, що має намір дізнатися ці "безпекові оцінки", адже, за його словами, до цього 10 років він успішно проходив усі перевірки СБУ.

Варто знати! Комісія з відбору 21 липня повторно направила до Кабміну подання про призначення Цивінського керівником БЕБ. А сам кандидат представив запити до уряду і наголосив, що жодної інформації про можливі "безпекові ризики" йому у відповідях не надали.