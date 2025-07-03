Чи скасують банківську таємницю: Мінфін та НБУ ведуть дискусію

В Україні дія банківської таємниці обмежена. Однак Мінфін наполягає на доступі до інформації податківців. Крім того, в Національній стратегії доходів передбачено розширення щодо цього доступу.

Чи відбудеться розкриття банківської таємниці

Як заявив заступник міністра фінансів Денис Улютін, Мінфін веде складу дискусію з НБУ щодо банківської таємниці, передає 24 Канал з посиланням на відео від члена фінансового комітету Ради Ярослава Железняка в Telegram.

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Щодо банківської таємниці, я вам чесно скажу: да, ми ведемо дискусію з Національним банком щодо доступу до банківської таємниці,

– сказав Улютін під час обговорення законопроєкту про реєстр рахунків та банківських сейфів.

Крім того, пан Денис додав, що у будь-якому випадку, це трапиться, заявивши, що фінансові реформи від Мінфіну не сподобаються чиновникам.

Що таке банківська таємниця Це інформація про фінансовий стан клієнта. Банки є гарантами таємниці рахунку. Однак є обставини, визначені законом, коли банківська таємниця може бути розкрита. Йдеться про запит або з дозволу клієнта, за рішенням суду та за письмовою вимогою певного органу, який має відповідні повноваження (податкова, Антимонопольний комітет, правоохоронні органи тощо).

Чому банківську таємницю хочуть скасувати

В останньому меморандумі з МВФ Мінфін повідомив, що намагатиметься розширити підстави для досудового доступу податківців до інформації про надходження на банківські рахунки. Однак в НБУ від самого початку виступають категорично проти цього.

Значення інституту банківської таємниці є не менш важливим, ніж визначений у Конституції принцип презумпції невинуватості, яка становить фундамент довіри в суспільстві,

– заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Водночас Мінфін заявляє, що наступні 3 роки навіть якщо банківська таємниця буде не скасована, то її буде суттєво послаблено.

Цікаво, що у коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин розповідає, що наразі не зареєстровано жодного законопроєкту, який би дозволяв Державній податковій службі України без рішення суду отримувати інформацію про обсяги коштів на рахунках українців.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Є законопроєкт з приводу створення реєстру відкриття рахунків і банківських сейфів. Але це не означає розкриття банківської таємниці.

В межах документа не планується передати інформацію щодо руху коштів на цих рахунках. Просто відповідні органи будуть автоматично отримувати інформацію щодо наявності рахунків, каже Пендзин.