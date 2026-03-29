Мінус 300 гривень від пенсії: кому скасували популярну надбавку

Частині пенсіонерів скасували одну з доплат, через що розмір щомісячних виплат зменшиться. Зміни вже діють, але торкнуться не всіх. Важливо розуміти, хто саме потрапляє під нові правила і чому надбавку більше не нараховують.

Яку надбавку в Україні скасували?

З 25 січня 2026 року в Україні скасовано щомісячну доплату до пенсії для частини донорів крові. Йдеться про надбавку, яка раніше нараховувалась почесним донорам і становила 10% від прожиткового мінімуму, що становило близько 300 – 320 гривень.

Відповідні зміни передбачені Законом України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові", який оновив підхід до системи пільг у цій сфері. Разом із пенсійною доплатою скасовано й низку інших преференцій, зокрема:

додатковий вихідний після здачі крові;

спеціальні виплати у разі тимчасової непрацездатності;

та надбавки до стипендій для студентів-донорів.

Важливо! Ці зміни не мають зворотної дії. Особи, які отримали статус почесного донора до набуття чинності новими правилами, зберігають право на відповідну доплату і надалі. Натомість нові донори вже не зможуть розраховувати на цю форму фінансової підтримки.

Як пояснюють у профільних органах, перегляд пільг пов’язаний із гармонізацією українського законодавства з європейськими стандартами. Зокрема, йдеться про перехід до моделі добровільного та безоплатного донорства без матеріального стимулювання.

Які доплати залишились для пенсіонерів?

У 2026 році для пенсіонерів, які проживають або офіційно працюють у гірських населених пунктах, передбачено підвищення пенсійних виплат на 20%, повідомив "Юридичний порадник ВПО". Така надбавка є частиною державної підтримки для жителів територій зі складними умовами проживання.

Водночас право на цю доплату також може бути втрачено, якщо пенсіонер тривалий час перебуває за межами України. Зокрема, у разі відсутності в країні понад 60 днів поспіль без підтверджених поважних причин виплату можуть скасувати.

Чи можуть скасувати доплати за віком?