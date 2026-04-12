Не всі отримають пенсію по інвалідності у квітні: кому виплати можуть скасувати

Виплати по інвалідності у квітні можуть продовжити не всім. Зокрема, пенсію ризикують втратити ті, хто не пройшов повторний медичний огляд: передусім чоловіки віком від 25 до 60 років із II або III групою інвалідності.

Кого позбавлять пенсійних виплат?

У квітні частина отримувачів може втратити пенсію по інвалідності через непідтверджений статус. Насамперед це стосується тих, хто не пройшов повторний медичний огляд у визначені строки, повідомляє Пенсійний фонд.

Пенсія по інвалідності у більшості випадків призначається не безстроково, а на конкретний період. Після його завершення право на виплати потрібно підтвердити повторно. Якщо цього не зробити, нарахування автоматично зупиняється.

Довідково: Останні зміни у підході до оцінювання стану здоров’я передбачають більш комплексний аналіз: враховується не лише медичний діагноз, а й рівень повсякденного функціонування людини. Саме тому частині отримувачів необхідно було пройти повторну оцінку, нагадує Урядовий портал.

У зоні ризику, передусім, чоловіки віком від 25 до 60 років із другою або третьою групою інвалідності, які мали пройти переогляд у попередні роки, але не зробили цього. Для більшості інших категорій крайній строк підтвердження статусу було визначено до квітня 2026 року.

Кому гарантовано продовжать виплати по інвалідності?

Водночас ці правила не поширюються на всіх. Виплати не припиняють особам із безстроковою інвалідністю, тим, кому статус встановлено вже за новими правилами, а також військовослужбовцям і працівникам сектору цивільного захисту.

Зверніть увагу! Окремі винятки діють і для людей, які перебувають у зоні бойових дій або мають тяжкі порушення здоров’я.

Якщо виплати вже зупинили, їх можна відновити. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду, пройти необхідні процедури та підтвердити свій статус. Після перевірки даних нарахування поновлюється.

Крім того, пенсію можуть тимчасово призупинити і з інших причин. Наприклад, через відсутність активності на рахунку або непроходження ідентифікації. У таких випадках також необхідно оновити дані, щоб відновити виплати.

Який розмір виплат по інвалідності в Україні?