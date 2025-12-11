Скасування відстрочок: чи дійсно військовозобов'язані може миттєво втратити бронювання

В інфопросторі з'явилося повідомлення, що "відстрочку працівників критично важливих підприємств можуть забрати миттєво й без попередження". Однак це трактування не можна вважати коректним.

Що наразі відомо про скасування відстрочки для військовозобов'язаних?

У Мінекономіки пояснили зміни, передає 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

Базовий механізм бронювання для критично важливих підприємств не змінився,

– наголосили у відомстві.

Тобто відстрочка надається працівнику через підприємство зі статусом критично важливого. А якщо підприємство з якихось причин втрачає цей статус — бронювання працівників припиняється.

Зверніть увагу! Ця норма діє з моменту запровадження системи бронювання.

Однак є й зміни. Як пояснили у міністерстві, нововведення спрощують процедуру для критично важливих підприємств:

працівників підприємств ОПК можна відтепер бронювати строком на 45 календарних днів;

скасовано строк у 72 години для перевірки списків працівників, поданих на бронювання.

Це дозволяє компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур та підтримувати безперервну роботу,

– додали у повідомленні.

Важливо! Підприємства, що відповідають критеріям, продовжують бронювати працівників у встановленому порядку.

Що ще відомо про бронювання?

З вівторка, 9 грудня, почали діяти нові правила, що стосуються перебронювання, анулювання відстрочок тощо. Про це йдеться у постанові №1608 "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

У ній зазначено, що у прискореному режимі відбуватиметься анулювання відстрочки від призову для працівників критично важливих підприємств.

Також у постанові вказуються нові підстави для припинення відстрочки.

Що ще слід знати про нововведення?