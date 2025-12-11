Скасування відстрочок: чи дійсно військовозобов'язані може миттєво втратити бронювання
- Мінекономіки пояснює, що базовий механізм бронювання для критично важливих підприємств не змінився, і відстрочка надається через підприємство з таким статусом.
- Нововведення спрощують процедуру бронювання для критично важливих підприємств: працівників можна бронювати на 45 днів, скасовано строк у 72 години для перевірки списків.
В інфопросторі з'явилося повідомлення, що "відстрочку працівників критично важливих підприємств можуть забрати миттєво й без попередження". Однак це трактування не можна вважати коректним.
Що наразі відомо про скасування відстрочки для військовозобов'язаних?
У Мінекономіки пояснили зміни, передає 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.
Базовий механізм бронювання для критично важливих підприємств не змінився,
– наголосили у відомстві.
Тобто відстрочка надається працівнику через підприємство зі статусом критично важливого. А якщо підприємство з якихось причин втрачає цей статус — бронювання працівників припиняється.
Зверніть увагу! Ця норма діє з моменту запровадження системи бронювання.
Однак є й зміни. Як пояснили у міністерстві, нововведення спрощують процедуру для критично важливих підприємств:
- працівників підприємств ОПК можна відтепер бронювати строком на 45 календарних днів;
- скасовано строк у 72 години для перевірки списків працівників, поданих на бронювання.
Це дозволяє компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур та підтримувати безперервну роботу,
– додали у повідомленні.
Важливо! Підприємства, що відповідають критеріям, продовжують бронювати працівників у встановленому порядку.
Що ще відомо про бронювання?
З вівторка, 9 грудня, почали діяти нові правила, що стосуються перебронювання, анулювання відстрочок тощо. Про це йдеться у постанові №1608 "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.
У ній зазначено, що у прискореному режимі відбуватиметься анулювання відстрочки від призову для працівників критично важливих підприємств.
Також у постанові вказуються нові підстави для припинення відстрочки.
Що ще слід знати про нововведення?
- Термін опрацювання заявок щодо бронювання становить до 24 годин, а не 3 доби. Також не потрібно чекати 5 днів між заявами про анулювання бронювання працівників.
- Зміни діятимуть тимчасово. Після 1 лютого 2026 року повернуться стандартні вимоги.