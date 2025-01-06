Навіть попри скасування виплат: економіст пояснив, чому українці можуть не повернутися додому

Обмеження соціальних виплат у Європі не вплине на повернення українських біженців додому. Зокрема чимало українців живуть не тільки за рахунок соціальної допомоги.

Чому українські біженці можуть не повернутися додому

Так деякі з них мають додаткові джерела прибутку, пише 24 канал з посиланням на економіста та експерта із міграційних питань Андрія Гайдуцького.

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Він пояснив, що у кожній родині знайдеться той, хто працюватиме й утримуватиме інших. Крім того, українці мають також пасивні доходи та заощадження.

За даними платіжного балансу, щомісяця українці переказують за кордон близько мільярда доларів, це, найімовірніше, пов’язано з їх утриманням,

– розказав Андрій Гайдуцький.

Економіст зазначив, що ще до повномасштабного вторгнення у 2022 році українці за кордоном в середньому витрачали 3-3,5 мільярди доларів на рік. Однак у 2022 році цей показник зріс до 20 мільярдів доларів, а потім скоротився до 10 мільярдів.

Люди себе утримують якщо не за рахунок соцдопомоги, то за рахунок доходів в Україні (від здачі свого житла в оренду). Або чоловіки переказують кошти для своїх родин,

– сказав експерт.

Що буде, якщо українців позбавлять виплат

На думку Гайдуцького, українці доволі гнучкі й мобільні. Тому якщо якась країна стане непривабливою з політичних причин, то вони переїдуть до іншої, яка готова надати підтримку.

Наприклад, у середині грудня повідомлялося, що до Литви щотижня прибувають близько 100 нових українських біженців. Також є постійний приріст людей з України у Норвегії.

У деяких країнах питання українських біженців політики використовують для нагнітання націоналістично-популістичних настроїв, бо місцеве населення це сприймає, –

додав експерт із міграційних питань.

Зауважте! Однак існують й інші, прагматичні, уряди й народи, які розуміють, що безробітний українець вже "завтра працюватиме, і незалежно від цього платитиме податки, купуючи товари".