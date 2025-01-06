Почему украинские беженцы могут не вернуться домой

Так некоторые из них имеют дополнительные источники дохода, пишет 24 канал со ссылкой на экономиста и эксперта по миграционным вопросам Андрея Гайдуцкого.

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Он пояснил, что в каждой семье найдется тот, кто будет работать и содержать других. Кроме того, украинцы имеют также пассивные доходы и сбережения.

По данным платежного баланса, ежемесячно украинцы переводят за границу около миллиарда долларов, это, вероятнее всего, связано с их содержанием,

– рассказал Андрей Гайдуцкий.

Экономист отметил, что еще до полномасштабного вторжения в 2022 году украинцы за рубежом в среднем тратили 3-3,5 миллиарда долларов в год. Однако в 2022 году этот показатель вырос до 20 миллиардов долларов, а затем сократился до 10 миллиардов.

Люди себя содержат если не за счет соцпомощи, то за счет доходов в Украине (от сдачи своего жилья в аренду). Или мужчины переводят средства для своих семей,

– сказал эксперт.

Что будет, если украинцев лишат выплат

По мнению Гайдуцкого, украинцы довольно гибкие и мобильные. Поэтому если какая-то страна станет непривлекательной по политическим причинам, то они переедут в другую, которая готова оказать поддержку.

Например, в середине декабря сообщалось, что в Литву еженедельно прибывают около 100 новых украинских беженцев. Также есть постоянный прирост людей из Украины в Норвегии.

В некоторых странах вопрос украинских беженцев политики используют для нагнетания националистически-популистских настроений, потому что местное население это воспринимает, –

добавил эксперт по миграционным вопросам.

Заметьте! Однако существуют и другие, прагматичные, правительства и народы, которые понимают, что безработный украинец уже "завтра будет работать, и независимо от этого будет платить налоги, покупая товары".