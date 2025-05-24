Частині українців можуть скасувати виплати по інвалідності

Деякі українці можуть втратити виплати по інвалідності. Кого саме це стосується та з чим пов’язані зміни, читайте далі.

Через що українці втратять виплати по інвалідності

Із 1 квітня частина людей з інвалідністю зобов’язана повторно пройти оцінювання повсякденного функціонування. За його результатами статус інвалідності або підтвердять, або скасують разом із пенсійними виплатами, передає 24 Канал із посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Читайте також Єдина формула: як розрахувати свою пенсію за віком

Чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають другу або третю групу інвалідності та не пройшли повторний огляд у 2022 – 2024 роках, зобов’язані пройти його до 1 листопада 2025 року аби не втратити пенсію. А вже до 1 квітня 2026 року пройти оцінювання повинні всі інші люди з інвалідністю, які не зробили цього під час воєнного стану.

Важливо! Щоб отримати направлення, слід звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта або профільного спеціаліста. Лікарню для проходження оцінювання можна обрати самостійно зі списку доступних закладів

Хто з осіб з інвалідністю звільнений від повторного огляду

При цьому, ее потрібно проходити повторний огляд таким категоріям: