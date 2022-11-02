Як довго триватимуть відключення світла в Україні

Росія здійснила 51 атаку на об'єкти електроенергетики України за жовтень. Внаслідок цього чимало областей були змушені ввести аварійні відключення світла.

Скільки ще українці залишатимуться без світла

На сьогодні відсоток пошкоджень енергосистеми України складає від 30% до 40%. Про це розповів 24 каналу Юрій Щедрін, експерт "Центру розвитку міста".

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Юрій Щедрін Експерт "Центру розвитку міста" Директор ДТЕК Тімченко Максим зауважує, що наразі не має причин для повного блекауту. Українська енергосистема може витримати усі нанесені пошкодження. Єдине, ніхто не знає, які надалі обстріли використовуватиме Росія і які надалі пошкодження можливі. Все залежатиме від цього.

Скільки ще триватимуть аварійні відключення світла – і досі питання. Адже Росія надалі продовжує атакувати енергосистему України.

На жаль, зараз сказати скільки це триватиме. Усе залежатиме від ситуацій, що виникатимуть, як за швидко відновлюватимуть руйнування та чи буде нове обладнання. Це може бути й декілька днів, а інколи й тижні та місяці. Енергосистема потребуватиме ремонту,

– додає аналітик.

Важливо, для проведення стабілізаційних заходів українців просять обмежити використання електроенергії у побуті. Зокрема, рекомендують скоротити використання електроенергії в години ранкового та вечірнього піку (6:00-11:00 та 17:00-23:00). Крім цього, декілька днів тому в кожній області ввели графіки відключень світла для населення.

Що є ціллю росіян: здійснити блекаут чи створити кризу

Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, пояснює, що насправді країна-агресорка хоче не знищити наші електростанції, а вивести енергосистему з ладу, змусити ремонтувати і застосовувати віялкові обмеження.

Тобто вони хочуть створити динамічну кризу, коли Україна постійно відновлює свою енергосистему,

– каже експерт.

Зверніть увагу, зараз найбільше страждають від обстрілів ТЕС та ТЕЦ, які виробляють 25% електроенергії України. На сьогодні період, коли населення було без енергопостачання – максимум до 12 годин, у випадку пошкодження АЕС, що виробляє 60% електроенергії, відновлення триватиме тижнями, а отже світла не буде ще довше.

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Відновлення електроенергії

Через масові обстріли об'єктів електроенергії, українська влада просить громадян обмежити використання електроенергії у побуті. Насамперед це стосується скорочення електроенергії у пікові години – 6:00-11:00 та 17:00-23:00. Також, у кожному регіоні вводять графіки відключень для населення.



Коли можна використовувати електричні прилади / Інфографіка 24 каналу