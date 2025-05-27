Сибіга назвав суму, яку Росія щодня витрачає на війну
- Андрій Сибіга заявив, що Росія витрачає майже один мільярд доларів на день на війну, які могли б бути використані для благ народу.
- Міністр наголосив на необхідності посилення санкцій для обмеження можливостей Москви обходити їх.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав ціну, яку Росія платить за кожен день війну. Згідно з його слів, ці кошти Москва могли витрачати інакше.
Сибіга назвав ціну війну для Росії
Наприклад, Кремль міг принести блага своєму народові за ці гроші, передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю українського міністра Haqqin.
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Вартість одного дня війни для Росії становить майже один мільярд доларів. Скільки благ вони змогли б принести своєму народу за ці гроші! А що вони роблять замість цього? Сіють смерть!
– заявив Андрій Сибіга.
Крім того, міністр закордонних справ озвучив важливу проблему. Згідно з його слів, Росія шукає та знаходить шляхи, аби обійти санкції.
Річ у тім, що в Україні провели розслідування. Завдяки ньому експерти дізналися, що близько 30-35% компонентів ракет (зокрема балістичних), які б'ють по українським територіям, є західного походження.
Ось чому важливі вторинні санкції, особливо щодо третіх країн, які допомагають Росії їх обходити. Я можу точно сказати: санкції діють!
– наголосив Сибіга.
Важливо! Він заявив, що потрібно посилювати санкції та закривати шляхи, якими Росія обходить обмеження, інакше не буде можливості зупинити Москву.