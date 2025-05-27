Сибига назвал цену войну для России

Например, Кремль мог принести блага своему народу за эти деньги, передает 24 Канал со ссылкой на интервью украинского министра Haqqin.

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Стоимость одного дня войны для России составляет почти один миллиард долларов. Сколько благ они смогли бы принести своему народу за эти деньги! А что они делают вместо этого? Сеют смерть!

– заявил Андрей Сибига.

Кроме того, министр иностранных дел озвучил важную проблему. Согласно его словам, Россия ищет и находит пути, чтобы обойти санкции.

Дело в том, что в Украине провели расследование. Благодаря ему эксперты узнали, что около 30-35% компонентов ракет (в частности баллистических), которые бьют по украинским территориям, являются западного происхождения.

Вот почему важны вторичные санкции, особенно в отношении третьих стран, которые помогают России их обходить. Я могу точно сказать: санкции действуют!

– подчеркнул Сибига.

Важно! Он заявил, что нужно усиливать санкции и закрывать пути, которыми Россия обходит ограничения, иначе не будет возможности остановить Москву.