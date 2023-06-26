Долар на рівні офіційного: в обмінниках валюта різко опустилася в ціні

За вихідні американський долар в обмінниках при купівлі опустився до вартості офіційного курсу у 36,6 гривні. Водночас в банках ціна лише на 10 копійок дорожча.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 26 червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,70 гривні (-5 копійок проти 23 червня), а продаж – 37,35 гривні (+5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,30 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 41 гривню (-9 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,60 гривні (-25 копійок), а продаж – 37,31 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-25 копійок), а продаж – (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,60 гривні (+6 копійок), а продаж – 41 гривня (+1 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,16 гривні (-1 копійка), а продаж – 37,28 гривні (+3 копійки).

(-1 копійка), а продаж – (+3 копійки). Євро купують по 40,75 гривні (-2 копійки), а продають за 40,95 гривні (-5 копійок).

Що зараз відбувається на ринку

Борис Кушнірук, економічний експерт, у коментарі 24 Каналу розповів, що зараз пропозиції валюти більше, ніж попиту на неї. Відповідно до цього стабільність курсу формує певне заспокоєння серед населення.

А отже, у такому випадку, в людей формується думка про те, що заощадження можна залишати у гривнях й не потрібно їх переводити у долари.

Борис Кушнірук Економічний експерт Крім того, долари вивозити немає куди. Це все призвело до того, що потреба у валюті скоротилася. Відповідно до цього ми побачили усі ці історії з тим, що купюри не приймали. Це показник того, що банки та інші установи мають можливість "крутити носом".

До слова, Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у розмові з 24 Каналом припустив, що цього тижня долар ймовірно коливатиметься на рівні 37 – 38 гривень.

Водночас він не заперечує, що як і протягом всього червня, валютний курс долара перебуватиме на "граничній межі" 37 гривень з періодичним падінням в бік офіційного курсу.