200 доларів в гривнях: це зараз скільки

Курс долара в Україні стабільний. Не відбулося вагомих змін і з початку літа. Тенденції на валютному ринку свідчать, про те що найближчим часом значних коливань очікувати не варто.

Як змінився курс злотого в Україні з 1 червня Офіційний курс долара в Україні, станом на 2 червня – 41,53 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також США ніколи не оголосять дефолт, – Мінфін США про критичний рівень держборгу Дані "Мінфіну" показують, що середній курс долара у банку з початку літа змінився так: купівля – 41,20 гривень за долар США;

продаж – 41,75 гривні за долар США. В обмінниках курс долара в середньому такий: купівля – 41,41 гривні за долар США;

продаж – 41,47 гривні за долар США. За скільки зараз можна придбати 200 доларів для покупки 200 доларів у банку потрібно мати приблизно – 8 350 гривень;

аби придбати 200 доларів в обміннику, необхідно уже – 8 294 гривень. Яку суму гривень можна отримати за 200 доларів за 200 доларів сьогодні можна отримати у банку приблизно – 8 240 гривень;

при обміні 200 доларів в обміннику можна виручити орієнтовно – 8 282 гривень.