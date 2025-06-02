2 червня, 13:40
200 доларів в гривнях: це зараз скільки
Основні тези
- Офіційний курс долара в Україні на 1 червня становить 41,53 гривні за даними НБУ.
- Середній курс долара в банках становить 41,20 гривень при купівлі і 41,75 гривні при продажу.
Курс долара в Україні стабільний. Не відбулося вагомих змін і з початку літа. Тенденції на валютному ринку свідчать, про те що найближчим часом значних коливань очікувати не варто.
Як змінився курс злотого в Україні з 1 червня
Офіційний курс долара в Україні, станом на 2 червня – 41,53 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Дані "Мінфіну" показують, що середній курс долара у банку з початку літа змінився так:
- купівля – 41,20 гривень за долар США;
- продаж – 41,75 гривні за долар США.
В обмінниках курс долара в середньому такий:
- купівля – 41,41 гривні за долар США;
- продаж – 41,47 гривні за долар США.
За скільки зараз можна придбати 200 доларів
- для покупки 200 доларів у банку потрібно мати приблизно – 8 350 гривень;
- аби придбати 200 доларів в обміннику, необхідно уже – 8 294 гривень.
Яку суму гривень можна отримати за 200 доларів
- за 200 доларів сьогодні можна отримати у банку приблизно – 8 240 гривень;
- при обміні 200 доларів в обміннику можна виручити орієнтовно – 8 282 гривень.