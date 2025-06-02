Укр Рус
Економіка Новини економіки 200 доларів в гривнях: це зараз скільки
2 червня, 13:40
1

200 доларів в гривнях: це зараз скільки

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс долара в Україні на 1 червня становить 41,53 гривні за даними НБУ.
  • Середній курс долара в банках становить 41,20 гривень при купівлі і 41,75 гривні при продажу.

Курс долара в Україні стабільний. Не відбулося вагомих змін і з початку літа. Тенденції на валютному ринку свідчать, про те що найближчим часом значних коливань очікувати не варто.

Як змінився курс злотого в Україні з 1 червня

Офіційний курс долара в Україні, станом на 2 червня – 41,53 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також США ніколи не оголосять дефолт, – Мінфін США про критичний рівень держборгу

Дані "Мінфіну" показують, що середній курс долара у банку з початку літа змінився так:

  • купівля – 41,20 гривень за долар США;
  • продаж – 41,75 гривні за долар США.

В обмінниках курс долара в середньому такий:

  • купівля – 41,41 гривні за долар США;
  • продаж – 41,47 гривні за долар США.

За скільки зараз можна придбати 200 доларів

  • для покупки 200 доларів у банку потрібно мати приблизно – 8 350 гривень;
  • аби придбати 200 доларів в обміннику, необхідно уже – 8 294 гривень.

Яку суму гривень можна отримати за 200 доларів

  • за 200 доларів сьогодні можна отримати у банку приблизно – 8 240 гривень;
  • при обміні 200 доларів в обміннику можна виручити орієнтовно – 8 282 гривень.