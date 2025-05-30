Як змінився курс долара США в Україні
Офіційний курс долара в Україні, станом на 30 травня, складає – 41,53 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як показують дані "Мінфіну", середній курс долара у банку змінився так:
- купівля – 41,20 гривень за долар США;
- продаж – 41,70 гривень за долар США.
А в обмінниках ситуація виглядає таким чином:
- купівля – 41,40 гривні за долар США;
- продаж – 41,45 гривні за долар США.
За скільки сьогодні можна купити 500 доларів
- щоб придбати 500 доларів у банку сьогодні потрібно приблизно – 20 850 гривень;
- для придбання 500 доларів в обміннику необхідно в середньому – 20 725 гривень.
Скільки можна виручити при обміні 500 доларів
- якщо обміняти 500 доларів в банку, можна отримати орієнтовно – 20 600 гривень;
- при обміні 500 доларів в обміннику, можна виручити приблизно – 20 700 гривень.