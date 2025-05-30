Як змінився курс долара США в Україні

Офіційний курс долара в Україні, станом на 30 травня, складає – 41,53 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як показують дані "Мінфіну", середній курс долара у банку змінився так:

купівля – 41,20 гривень за долар США;

продаж – 41,70 гривень за долар США.

А в обмінниках ситуація виглядає таким чином:

купівля – 41,40 гривні за долар США;

продаж – 41,45 гривні за долар США.

За скільки сьогодні можна купити 500 доларів

щоб придбати 500 доларів у банку сьогодні потрібно приблизно – 20 850 гривень;

для придбання 500 доларів в обміннику необхідно в середньому – 20 725 гривень.

Скільки можна виручити при обміні 500 доларів