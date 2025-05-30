Как изменился курс доллара США в Украине

Официальный курс доллара в Украине, по состоянию на 30 мая, составляет – 41,53 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как показывают данные "Минфина", средний курс доллара в банке изменился так:

покупка – 41,20 гривны за доллар США;

продажа – 41,70 гривны за доллар США.

А в обменниках ситуация выглядит следующим образом:

покупка – 41,40 гривны за доллар США;

продажа – 41,45 гривны за доллар США.

За сколько сегодня можно купить 500 долларов

чтобы приобрести 500 долларов в банке сегодня нужно примерно – 20 850 гривен;

для приобретения 500 долларов в обменнике необходимо в среднем – 20 725 гривен.

Сколько можно выручить при обмене 500 долларов