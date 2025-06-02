Как изменился курс злотого в Украине с 1 июня

Официальный курс доллара в Украине, по состоянию на 2 июня – 41,53 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Данные "Минфина" показывают, что средний курс доллара в банке с начала лета изменился так:

покупка – 41,20 гривны за доллар США;

продажа – 41,75 гривны за доллар США.

В обменниках курс доллара в среднем такой:

покупка – 41,41 гривны за доллар США;

продажа – 41,47 гривны за доллар США.

За сколько сейчас можно приобрести 200 долларов

для покупки 200 долларов в банке нужно иметь примерно – 8 350 гривен;

чтобы приобрести 200 долларов в обменнике, необходимо уже – 8 294 гривен.

Какую сумму гривен можно получить за 200 долларов