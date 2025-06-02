Як змінився курс злотого в Україні з 1 червня

Офіційний курс долара в Україні, станом на 2 червня – 41,53 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Дані "Мінфіну" показують, що середній курс долара у банку з початку літа змінився так:

купівля – 41,20 гривень за долар США;

продаж – 41,75 гривні за долар США.

В обмінниках курс долара в середньому такий:

купівля – 41,41 гривні за долар США;

продаж – 41,47 гривні за долар США.

За скільки зараз можна придбати 200 доларів

для покупки 200 доларів у банку потрібно мати приблизно – 8 350 гривень;

аби придбати 200 доларів в обміннику, необхідно уже – 8 294 гривень.

Яку суму гривень можна отримати за 200 доларів