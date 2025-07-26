Газ не використовують, а платити все одно треба: яка сума за розподіл

Попри те, що людина може не користуватися природним газом у будинку, їй доведеться сплачувати щомісяця мінімальну суму за розподіл газу. Це пояснюється тим, що газорозподільча система не може не працювати, навіть якщо людина має нульове споживання.

Яку мінімальну суму треба платити за розподіл газу

Для споживачів з нульовим чи мінімальним споживанням розраховується спеціальний мінімальний платіж за розподіл газ, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу Полтавагаз.

Читайте також Відключать газ за 10 днів: кому з українців можуть "відрізати" постачання блакитного палива

Річ у тім, що газорозподільну систему необхідно постійно тримати в робочому стані, тобто під тиском, а це вимагає фінансових ресурсів. Наразі це покривається за рахунок плати за розподіл газу, порядок розрахунку платежу якого затверджений НКРЕКП.

Сума мінімальної плати залежить від типу функціонуючого газового обладнання, що встановлене в будинку, а мінімальні річні обсяги передбачені на такому рівні:

39 кубометрів за газовий рік – у разі користування газом лише для приготування їжі,

126 кубометрів за газовий рік – для приготування їжі та підігріву води,

314 кубометрів за газовий рік – у разі комплексного використання, включаючи опалення.

Таким чином, щомісячну плату визначають як добуток 1/12 річної замовленої потужності на тариф від компанії, що вас обслуговує.

Як приклад, споживач лише з газовою плитою має платити таку суму щомісяця: 39 кубометрів / 12 місяців × 2,11 гривні (тариф АТ "Полтавагаз") = 6,86 гривні на місяць.

Зверніть увагу! Якщо газове обладнання опломбоване або газопостачання припинено, то мінімальна річна замовлена потужність встановлюється на рівні 39 кубометрів.