Щороку все більше й більше: що буде із віковими вимогами для виходу на пенсію
Джерело:Obozrevatel
З кожним роком пенсіонерам все складніше виконувати вікові вимоги для виходу на пенсію. Відтак до 60% старшого віку громадян поступово не зможуть виконувати усі критерії.
У скільки пенсіонери виходитимуть на пенсію
Ще у далекому 2017 році в Україні запровадили осучаснення пенсії щороку, а крім того, посилили вимоги для того, щоб вчасно виходити на заслужений відпочинок. Відтак щоб у 2023 році вийти на пенсію у 60 років потрібно 30 років стажу.
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- Людям, які хочуть вийти на пенсію за віком потрібно мати у наявності від 20 до 30 років страхового стажу після досягнення 63-річного віку.
- Якщо ж стаж становить від 15 до 20 років – то вийти на пенсію вдасться тільки після досягнення 65-річного віку.
Середня пенсія українців
Щороку вікові вимоги для виходу на пенсію збільшується. Але через це середній стаж "нових" пенсіонерів стрімко зменшується. До прикладу, поступово до 60% українців не зможуть відповідати цим критеріям для того, щоб вийти на пенсію.
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За даними Пенсійного фонду внески на пенсію роблять лише 10,7 мільйона українців. І це при тому, що пенсії одержують ті ж 10,7 мільйона осіб. Середній же розмір пенсії становить 4 766 гривень. Але для того, щоб забезпечити таку цифру, середня українська зарплата повинна становити понад 21,6 тисячі гривень.Нагадаємо, що цьогоріч середня зарплата знаходиться на рівні 18 тисяч гривень.