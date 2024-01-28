Активно витрачають з фонду національного добробуту: який відсоток ВВП Росії йде на війну

Росія вливає 40% коштів з державного бюджету у державні замовлення. Нині значення військово-промислового комплексу у ворога значно зросло. Загалом на військове виробництво країна-агресорка спрямовує приблизно 7 – 8% від ВВП.

Про це 24 Каналу заявив керівник аналітичного напрямку мережі "АНТС" Ілля Несходовський, зауваживши, що ці гроші вливають не лише у виробництво зброї. Також мовиться про виплату зарплати та інші витрати, які пов'язані з веденням війни.

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"Кошти, які нині вони акумулювали свого часу в фонді національного добробуту, активно витрачаються. Якщо у них на початку (повномасштабної – 24 Канал) війни було 100 мільярдів доларів, відповідно, уже внаслідок підвищення ціни в середині 2022-го року, це було 150 мільярдів доларів", – сказав керівник аналітичного напрямку мережі "АНТС".

Нині там залишилося лише 50 мільярдів доларів. Враховуючи цифри, які росіяни заклали у своєму бюджеті, то цей фонд дуже швидко закінчиться.

У результаті це призведе до того, що не буде можливості фінансувати продовження війни проти України. Особливо, якщо враховувати проблеми ворога з постачанням, виробництвом та обмеженням цін на нафту.

"Наша армія діє, регулярно відправляє наші безпілотники для перебиття тих логістичних зв'язків. Для того, щоб не дати можливість агресору реалізовувати основний свій стратегічний продукт", – наголосив Несходовський.

Кремль витрачає гроші на армію