Обмеження на поповнення карток в Ощадбанку: що потрібно знати

У державному Ощадбанку діють певні ліміти на поповнення банківських карток. Через це деякі клієнти можуть зіткнутися з тимчасовими обмеженнями в користуванні коштами.

Який ліміт діє в Ощадбанку

Один із клієнтів банку розповів, що після відкриття картки й здійснення трьох переказів на загальну суму 10 тисяч гривень, він не зміг розрахуватись карткою за послуги. Система повідомила про перевищення ліміту, передає 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".

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Звернувшись на гарячу лінію, чоловік отримав пораду звернутися до найближчого відділення, оскільки на його картковому рахунку були активовані обмеження.

Також йому надали два контактні номери для уточнення деталей. Проте зв'язатися було складно — з кількох спроб лише один дзвінок був прийнятий, і після короткої розмови зв’язок обірвався.

При поповненні картки важливо враховувати, що на перекази можуть бути встановлені ліміти, які відрізняються у різних банках.

Ліміти на зняття готівки

Більшість банків в Україні встановлюють ліміт на зняття готівки в межах 20 тисяч гривень за одну операцію. Такий ліміт діє, зокрема, у:

ПриватБанку – дозволено знімати до 20 тисяч гривень за раз, наступну операцію можна провести через 3 години;

Ощадбанку – дозволено зняти до 50 тисяч гривень на добу;

Райффайзен Банку, Універсал Банку, Sense Bank, ПУМБ, Укрсиббанку – до 20 тисяч гривень на день.

У деяких банках одноразовий ліміт нижчий – лише до 10 тисяч гривень:

ОТП Банк – ліміт за операцію до 10 тисяч гривень, але кількість операцій необмежена;

Банк Південний — обмеження до 20 тисяч гривень на день;

KredoBank – повторне зняття можливе через 2,5 години;

ТАСКОМБАНК – також має ліміт на кожну окрему операцію.

Зауважте! Окрім банкоматів і кас, клієнти можуть знімати готівку при оплаті товарів у магазинах, аптеках або на заправках – достатньо розрахуватися карткою та попросити касира видати потрібну суму.