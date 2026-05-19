Українці отримають 2 000 гривень за 7 днів: як подати заявку за новими умовами

Українці, котрим виповнилося 40 і більше років, можуть отримати кошти від держави за новою програмою. Однак в умови нарахування внесли важливі зміни, які потрібно знати.

Які нові умови для отримання 2 тисяч гривень?

Йдеться про запроваджену цьогоріч програму "Скринінг здоров’я", за якою кожен українець після сорока може отримати 2 тисячі гривень на обстеження. Днями її спростили, повідомляє Дія.

У перші чотири місяці 2026 року українці, яким виповнилося 40 років, мали чекати ще 30 днів, щоб подати заявку на виплати. Однак у травні умови програми змінили.

Тепер така умова вже не діє, й громадяни мають змогу оформити кошти одразу після досягнення 40 років.

Подавати заявку на виплату у рамках "Скринінгу здоров'я", як і раніше, потрібно через застосунок "Дія" онлайн або Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) офлайн. Дві тисячі гривень нарахують на картку за 7 днів після оформлення і погодження.

Однак терміни, щоб витратити ці кошти, змінилися:

раніше українці мали час до кінця року, щоб записатися та пройти обстеження;

тепер після зарахування коштів у людини є два місяці, щоб пройти скринінг в обраному медзакладі.

Якщо кошти не використати протягом цього часу 60 днів, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Однак наступного року кошти знову нададуть.

Важливо! Українці, яким кошти за програмою вже нарахували, теж мають поспішати. Термін їх використання скоротили. Дві тисячі гривень на обстеження необхідно вже до 30 червня 2026 року.

Як подати заявку на виплати через Дію?

Програма "Скринінг здоров'я" передбачає обстеження українців людей після 40 років для виявлення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету та проблем психічного здоров'я на ранній стадії.

Щоб оформити 2 тисячі гривень через Дію для такого обстеження, необхідно:

відкрити застосунок Дія;

перейти у розділ "Сервіси";

знайти пункт "Допомога від держави" та обрати "Скринінг здоров’я";

після цього подати в ньому відповідну заявку.

Після подання заявки потрібно оформити Дія.Картку. На неї після підтвердження будуть зараховані кошти для оплати скринінгу. Якщо у людини уже є Дія.Картка, то можна скористатися нею.

Ці виплати можна використати лише на обстеження у медичних закладах, які беруть участь в програмі. Скринінг передбачає три можливі перевірки:

Анкетування, під час якого лікарі оцінюють ризики серцево-судинних хвороб, цукрового діабету 2-го типу та проблем ментального здоров'я.

Лабораторні дослідження, які мають показати роботу серця, судин, нирок.

Фізикальне обстеження, як включає вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту тощо.

Обрати зручний медичний заклад для обстеження можна самостійно. Але він обов'язково має бути учасником програми. Перелік зареєстрованих клінік – на сайті screening.moz.gov.ua.

Важливо! Якщо людина не має мобільного застосунку Дія, їй необхідно замовити картку зі спеціальним рахунком у банку, який підтримує програму. Після цього потрібно звернутися до ЦНАПу, де вже адміністратори допоможуть подати заявку і прив’язати рахунок для виплати коштів.

Що ще відомо про програму "Скринінг здоров'я"?

Станом на 13 травня 2026 року державна програма "Скринінг здоров’я" вже охоплює 2 050 пунктів, де українці можуть пройти необхідні обстеження.

За цей час послугами програми скористалися понад 50 тисяч громадян, які вже пройшли скринінг і отримали можливість перевірити стан здоров’я та виявити ризики захворювань на ранніх етапах.

Попит на програму залишається високим: українці подали більш ніж 447 тисяч заявок на отримання коштів для проходження обстежень.

Загалом у межах програми вже виплатили 736 мільйонів гривень підтримки, спрямованої на фінансування скринінгових послуг.