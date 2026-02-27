Перезапустити "Дружбу": Орбан та Фіцо закликають Зеленського сприяти слідчим діям

Угорщина та Словаччина створюють спільну комісію для розслідування ситуації з трубопроводом "Дружба". Так хочуть переконатися, яким є стан нафтопроводу, адже нібито існує загроза для енерготичної безпеки обох країн.

Що відомо про спільні слідчі дії Угорщини та Словаччини?

Про те, що змінилося в ситуації з трубопроводом "Дружба", йдеться в повідомленні Віктора Орбана.

Прем'єр міністр Угорщини заявив, що провів телефонну розмову з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. За результатами дійшли до спільного рішення: створити слідчу комісію для вивчення стану "Дружби".

Водночас Орбан зазначив, що українська сторона з президентом Зеленським стверджуюють нібито відновлення роботи газопроводу неможливе. Причина – технічні перешкоди. Однак така ситуація загрожує енергетичній стабільності Угорщини та Словачиини, тому країни хочуть "на власні очі" пересвідчитися, який стан трубопроводу.

Наскільки відомо Словаччині та Угорщині, це не відповідає дійсності, технічних перешкод немає, трубопровід закрили виключно з політичних міркувань. Тому я домовився з Робертом Фіцо, що ми створимо спільну слідчу комісію. Завданням цієї слідчої комісії буде виїхати на місце і на власні очі переконатися в реальності ситуації,

– пояснив міністр Угорщини.

Зокрема у зверненні він попросив президента України сприяти таким діям та закликав "перезапустити нафтопровід".

Чому нафтопровід "Дружба" такий важливий для Угорщини й Словачиини?

Поки ширяться припущення про можливе відновлення роботи трубопроводу, колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в етері Еспресо на slawa.tv розповів про те, що Угорщина та Словачиина мають низку варіантів для імпорту нафти з інших джерел. Однак такі варіанти їм не до вподоби, адже "там не буде корупційної складової".

Єдина проблема нафтопроводу "Дружба" – те, що він досі працював. Ми перебуваємо у війні з агресором, який вчиняє купу злочинів проти людяності, і транспортуємо на 6 мільярдів доларів нафти, яку агресор продає і заробляє те, що потім нам вертається у вигляді ракет та "шахедів",

– сказав Кудрицький.

Водночас, на його думку, Україні давно потрібно було позбавити Росію одного з джерел нафтових доходів.

Чим шантажують Україну для відновлення роботи трубопроводу?

Раніше повідомлялося, що Угорщина заблокувала кредит для України на 90 мільярдів євро, однак готова змінити рішення. Головна умова – країна хоче самостійно перевірити пошкодження "Дружби".

Зокрема Угорщина заявляє, що нібито Київ не згоден запустити нафтопровід і вимагає натомість гроші та постачання зброї. Водночас у країні переконані, що Україна хоче створити надзвичайну ситуації в енергетиці за кордоном.