Зверніть увагу! Також представники двох сторін обговорили питання санкцій, заморожених активів Росії та оборонної співпраці.

Що відомо про відносини Братислави та Києва?

  • Україна та Словаччина дійсно мають не прості відносини. Зокрема Роберт Фіцо вже робив неоднозначні заяви щодо війни Росії проти України. Наприклад, він називав її "регіональним конфліктом" та заявляв, що поразка Кремля не є метою Словаччини зокрема.

  • Також Словаччина блокувала пакети санкцій проти Росії.  Так останнього разу Братислава заблокувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії вже після першого обговорення 26 вересня.