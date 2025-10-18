Обратите внимание! Также представители двух сторон обсудили вопросы санкций, замороженных активов России и оборонного сотрудничества.

Что известно об отношениях Братиславы и Киева?

  • Украина и Словакия действительно имеют не простые отношения. В частности Роберт Фицо уже делал неоднозначные заявления относительно войны России против Украины. Например, он называл ее "региональным конфликтом" и заявлял, что поражение Кремля не является целью Словакии в частности.

  • Также Словакия блокировала пакеты санкций против России. Так в последний раз Братислава заблокировала 19-й пакет санкций ЕС против России уже после первого обсуждения 26 сентября.