Словакия приняла решение о выделении дополнительных средств на поддержку Украины. Речь идет об энергетической инфраструктуре и укрытии.

Что рассказала Свириденко о встрече с Фицо?

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет 24 Канал со ссылкой на совместные с премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявления для медиа.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Мы ценим ваше решение о выделении дополнительных средств на поддержку нашей энергетической инфраструктуры и также на поддержку укрытий. Это очень важно для того, чтобы украинские дети имели возможность продолжать обучение в офлайн-режиме и не терять необходимый уровень знаний.

Премьер Украины добавила, что в стране ожидают сложную зиму. Поэтому украинская сторона рассчитывает на поддержку Словакии.

Наши команды в части энергетики достигли заметного успеха по конкретным проектам взаимовыгодного использования инфраструктуры нашей страны. Мне кажется, что координация по взаимодействию по энергетической безопасности поможет нам пройти через сложный период,

– сказала Юлия Свириденко.

Заметьте! Она также поблагодарила за внимание к вопросам обороны Украины и отметила, что оборонное сотрудничество со Словакией выходит на новый практический уровень.

Что говорил на встрече Фицо?

В то же время согласно словам Роберта Фицо, Словакия не будет тормозить членство Украины в Европейском Союзе. Он отметил, что Братислава хочет показать солидарность с украинцами, которые могут иметь непростую зиму.

Роберт Фицо Премьер-министр Словакии Мы говорили о наших негативных взглядах на членство Украины в НАТО, хотя мы уважаем народ Украины. С другой стороны мы говорим "да" европейским амбициям Украины. Здесь мы готовы с украинской стороной делиться всем нашим опытом. Я предупредил госпожу премьера, что мы не будем той страной, что будет тормозить членство Украины в ЕС.

Фицо также сообщил, что обсудил темы транзита газа и потребности Украины этой зимой.

Я прежде всего должен видеть семьи с детьми, которые могут иметь непростую ситуацию зимой. Поэтому мы как добрые соседи, славяне с большим сердцем, хотим показать нашу солидарность, несмотря на то, что мы во многих вопросах не понимаем друг друга и об этом нам еще придется много говорить,

– заявил Роберт Фицо.

Важно! Премьер Словакии подчеркнул, что согласился на проведение следующего раунда консультаций, которые пройдут в Украине.

Что еще известно о помощи от Словакии?

Андрей Сибига – министр иностранных дел Украины – более подробно рассказал о поддержке. Он написал все в своей заметке в Х.

Словакия объявила:

о выделении пакета помощи энергетической системе Украины на сумму 500 тысяч евро; оказание помощи на 300 000 евро на строительство укрытий в школах прифронтовых регионов Украины на двусторонней основе.