Словаччина надасть Україні пакет військової підтримки. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк.

Яку допомогу надасть Україні Словаччина?

Про виділення допомоги стало відомо під час вступного слова Калиняка на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій, пише 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міноборони Словаччини повідомив, що разом із міністром оборони України Денисом Шмигалем підписали меморандум щодо 14-го пакету підтримки. Він передбачає надання Словаччиною інженерної та протимінної допомоги Україні.

Роберт Калиняк також розповів, що 6 жовтня перебуває в Києві, аби разом зі Шмигалем визначити можливі проєкти для розширення "нашої вже досить всебічної оборонної співпраці". Словацький міністр також зазначив, що ще початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Братислава в 15 разів збільшили потужності з виробництва артилерійських боєприпасів.

Крім того, ми втричі збільшили виробництво систем непрямого вогню,

– сказав Калиняк.

Також міністр відзначив озвучена на форумі президентом Україну Володимиром Зеленським інформація щодо здатності України виготовляти 40 одиниць САУ "Богдана" на місяць. Роберт Калиняк заявив, що те, як покращується українська промисловість "дійсно вражає".

Зверніть увагу! Калиняк також розказав, що під час нещодавньої зустрічі Роберта Фіцо з Володимиром Зеленським оборонна співпраця була визначена як одна з головних тем майбутньої четвертої спільної міжурядової сесії.

Також Роберт Калиняк анонсував проведення переговорів між Словаччиною та Україною щодо оборонної промисловості щодо конкретних проєктів для посилення співпраці. Це також передає "Інтерфакс-Україна".

Ми відкриті до інвестицій у спільні оборонні проєкти по обидва боки словацько-українського кордону. Тому я включив до своєї делегації кількох представників словацької оборонної промисловості,

– повідомив Калиняк.

Зауважте! Ці представники повинні провести переговори зі своїми українськими колегами щодо конкретних проєктів для посилення нашої співпраці.

