Погрози через "Дружбу": чи залишиться Україна без пального та як Угорщина й Словаччина залежать від Росії

Угорщина та Словаччина нещодавно заявили про припинення постачання пального на український ринок. А причиною стало нібито "політичне рішення" України стосовно зупинки транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Втім вплив від такої заборони на ринок пального в Україні називають малопомітним. Наслідки від цього можуть відчути швидше Угорщина та Словаччина.

Крім того, Україна може цілком на законодавчому рівні припинити транзит російської нафти через власні національні інтереси.

24 Канал дізнався, чому транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба" важливий для Угорщини та Словаччини, чому обидві країни не шукають альтернативних маршрутів постачання та чому погрози щодо припинення постачання угорського та словацького дизпального не вплинуть на ціни на пальне в Україні.

Чому Угорщина та Словаччина можуть припинити постачати дизпальне до України?

Речник МЗС України Георгій Тихий нагадав журналістам під час брифінгу 18 лютого, що через обстріли інфраструктури нафтопроводу "Дружба", станом на 27 січня, транзит нафти через Україну до Угорщини було припинено.

Відповідно російська атака призвела до пошкодження критично важливого обладнання поблизу міста Броди, що на Львівщині. А угорську сторону було проінформовано про це того ж дня, коли відбулася атака.

Натомість нещодавно глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що допоки не буде відновлено роботу нафтопроводу "Дружба", постачання дизельного пального до України буде припинено.

Натомість прем'єр-міністр Робер Фіцо на цьому фоні також оголосив, що нафтопереробний завод Slovnaft припиняє будь-який експорт до України, а все, що там вироблятиметься буде виключно для внутрішнього ринку країни.

Євросоюз і собі тисне на Україну щодо ремонту нафтопроводу, пишуть у Sky News. Там вимагають встановити чіткий графік відновлення інфраструктури. Такий тиск відбувається через те, що Словаччина та Угорщина звернулися по допомогу до Хорватії у постачанні російської нафти, але країна відхилила цей запит, заявивши, що вона допомагає фінансувати війну.

У своєму пості в X міністр економіки Хорватії Анте Шушняр 16 лютого заявив, що вони готові сприяти забезпеченню енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини через нафтопровід, але для цього варто відмовитися від імпорту російської нафти.

Втім під час брифінгу речниць Єврокомісії Анни Кайса Ітконнен та Шивонн Мак-Гаррі стало зрозуміло, що Угорщина таки зможе імпортувати російську нафту хорватським нафтопроводом Adria допоки не завершиться ремонт нафтопроводу.

Експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко підтверджує для 24 Каналу, що зупинка постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" насправді є саме технічним наслідком пошкодження вузлової станції в місті Броди після російського обстрілу, а не політичним рішенням з боку України.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Це було вимушено, оскільки обстріл нафтопроводу "Дружба" у січні пошкодив критичну інфраструктуру. Крім того, такі російські атаки створюють небезпеку життю працівників компанії "Укртранснафта".

Поза тим, із правової точки зору зупинка транзиту відповідає всім міжнародним нормам. Зокрема, стаття 276 Угоди про асоціації між Україною та ЄС дозволяє переривати постачання енергоресурсів у разі загроз національним інтересам, до яких належать і воєнні дії.

Тут немає ніякої політики. Це технічні та правові рішення. Україна має повне право зупинити цей транзит під час війни. Це повністю відповідає принципам ОБСЄ, статуту ООН, загалом всім міжнародним нормативним документам,

– наголошує Омельченко.

Водночас експерт вважає, що продовження транспортування російської нафти означає суттєві фінансові надходження для країни-агресора, які за останні 4 роки вимірюються мільярдами. Тому необхідності у відновленні транзиту та подальшій експлуатації нафтопроводу в нинішніх умовах він не бачить.

Нагадуємо! Щороку Росія може заробляти на транзиті нафти через трубопровід "Дружба" орієнтовно 7 мільярдів доларів. За 4 роки сума могла скласти від понад 20 до 30 мільярдів доларів.

Чому погрози Угорщини та Словаччини поки лише слова?

Цікаво, що фахівець у сфері енергетики Геннадій Рябцев наголосив для 24 Каналу, що про реальне припинення постачання дизельного пального з Угорщини можна було б говорити лише у разі офіційних рішень на рівні уряду країни.

Геннадій Рябцев Директор спеціальних проєктів Науково-технічного центру "Псіхея", головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Станом на зараз немає інформації ані про розгляд, ані про ухвалення відповідної постанови щодо обмеження експорту нафтопродуктів до України.

Рябцев також звернув увагу, що заяви глави МЗС країни варто розглядати саме в контексті внутрішньополітичної ситуації, зокрема парламентських виборів, які мають відбутися вже 12 квітня цього року.

Відповідно якщо угорська партія "Фідес" (FIDESZ), яку веде Віктор Орбан, програє, то він та його поплічники не лише втратять владу, але й можуть сісти за ґрати за корупцію,

– додає експерт.

Таким чином угорська влада намагається будь-яким чином змінити ситуацію, зокрема через гучні заяви.

Зауважте! Крім заяв глави МЗС Угорщини, про припинення експорту дизпального заявив у X і речник уряду Угорщини Золтан Ковач, який додав, що крім запасів на 96 днів, додатково замовлено компанією MOL 500 тисяч тонн російської нафти, яка буде доступна до середини березня, "якщо Хорватія дотримуватиметься правил ЄС".

Чи може відсутність угорського та словацького дизпального вплинути на ціни на пальне в Україні?

Енергетичний експерт Сергій Куюн у розмові з 24 Каналом заявив, що частка угорського та словацького дизелю у структурі ринку пального України складає всього 9%. Це взагалі не критично.

Сергій Куюн Директор в Консалтинговій групі А-95 Немає наразі ніяких побоювань стосовно ситуації з пальним у країні. Єдине, що варто розуміти, що втрата будь-якого каналу постачання не допомагає ринку, але точно не вбиває його.

Крім того, як наголошує Куюн, Україна вже неодноразово мала прецеденти, коли постачання пального було призупинено з боку Угорщини чи Словаччини відповідно до різних причин раніше.

Водночас за словами Куюна, ані довгострокового, ані короткострокового цінового впливу на вартість пального в Україні від цієї ситуації не буде. Україна має інші шляхи постачання пального.

Ми спокійно можемо перемкнутися на інші джерела й будемо везти пальне звідти. Треба розуміти, що раніше з боку Угорщини чи Словаччини не було ні потурань, ні дисконтів. Ми купували це пальне за ринковими цінами, навіть трішки дорожче,

– зауважує експерт із ринку пального.

За словами пана Сергія, Україна зараз ці кошти буде платити іншим постачальникам, тому дефіциту не очікується.

Омельченко також запевняє, що припинення постачання дизелю з Угорщини та Словаччини до України нашкодить у першу чергу саме країнам, які припинили постачання. Зокрема це може відбитися як на бізнесі, що працює в цій галузі, так і на бюджетних надходженнях.

Угорщина та Словаччина втратять гроші, адже український ринок є преміальним для них. Таким чином, вони втратять можливість реалізовувати та заробляти кошти на українському ринку,

– додає пан Володимир.

Які є альтернативні постачання нафти й чому обидві країни вимагають саме російську?

Насправді Угорщина та Словаччина загалом незалежні від постачання російської нафти саме через нафтопровід "Дружба", каже Омельченко.

Наприклад, вони можуть піти шляхом, який обрала Чехія, а саме отримувати нафту неросійського походження з будь-якої точки світу через хорватський порт "Омішаль" (Omisalj).

Ще раніше про це говорила навіть угорська нафтогазова компанія MOL. Вона заявляла, що альтернативним маршрутом є нафтопровід Adria (Адріатичний трубопровід, – 24 Канал), який починається на північному заході Хорватії, а закінчується в центральній Угорщині,

– пояснює експерт.

Тобто Угорщина та Словаччина не хочуть змінювати напрямки постачання, адже мають суттєву вигоду від російської нафти, зокрема дисконт на нафту.

Вони переробляють російську нафту, яку купують дешевше, а потім переробляють на своїх нафтопереробних заводах, отримуючи великі прибутки. На цьому заробляють чимало структур, близьких до вищого політичного керівництва цих двох держав, а саме Орбана та Фіцо,

– зазначає Омельченко.

Цікаво! Наразі Угорщина та Словаччина мають запаси нафти на понад 90 днів і не перебувають у стані енергетичної кризи.

Про важливу роль у цій темі угорської нафтогазової компанії MOL говорить і Рябцев. Наразі компанія володіє переробними потужностями як в Угорщині, так і в Словаччині, й значною мірою залежить саме від постачання російської нафти, зокрема через нафтопровід "Дружба".

Якщо будуть випадки, коли приватна угорська компанія намагатиметься скорочувати постачання пального, то виникне питання, в який спосіб влада країни може вплинути на рішення приватної компанії, якщо немає офіційного документа,

– запитує Рябцев.

Крім того, за словами експерта, компанія має всі технічні можливості диверсифікувати постачання та використовувати альтернативні маршрути у разі потреби.

Наскільки Угорщина та Словаччина залежать від російської нафти?

Угорщина та Словаччина закуповують російську нафту в розмірі близько 10 мільйонів тонн на рік. Таким чином, всі свої потреби країни покривали за рахунок саме російської нафти, пояснює Володимир Омельченко.