Попри плани Євросоюзу: Словаччина веде перемовини з "Газпромом"

Національна газова компанія Словаччини під назвою SPP веде перегмовини з російським "Газпромом". Сторони обговорюють збільшення імпорту російського газу цього та наступного року.

Про що Словаччина домовляється з "Газпромом"?

І це все напередодні заборони Європейського Союзу на імпорт газу з Росії, про що пише Reuters.

Ціни на газ у ЄС цього тижня підскочили на 50%. Ціни зросли після того, як Катар припинив експорт зрідженого природного газу після ударів США та Ізраїлю по Ірану і подальшої відповіді Тегерана.

Зверніть увагу! Водночас SPP почала переговори ще до початку цього конфлікту.

У листопаді SPP повідомляла, що станом на 2025 рік отримала лише третину газу з Росії, бо транзит через Україну припинився у грудні 2024 року. Раніше російські постачання становили більшу частину річного імпорту компанії – приблизно 3 мільярдів кубометрів.

За словами джерел, компанія може збільшити закупівлі російського газу до 100% своїх потреб до 2027 року, якщо переговори завершаться успішно.

Минулого року Словаччина перейшла на імпорт російського газу через Туреччину, однак обмежена пропускна здатність стримувала обсяги постачання. SPP, яка забезпечує приблизно дві третини попиту на газ у Словаччині, має довгостроковий контракт на постачання з "Газпромом", що діє до 2034 року.

Нагадаємо! Правила Євросоюзу забороняють країнам збільшувати контрактні обсяги російського газу в межах політики блоку. Але дозволяють певні необхідні зміни до вже чинних контрактів.

Переговори передбачають невизначені зміни до контракту, який охоплює "великі обсяги" газу. Будь-яка поправка вимагатиме винятку з боку ЄС, який має оцінити Міністерство економіки Словаччини.

Країни ЄС мають повністю припинити імпорт російського СПГ до кінця 2026 року. Але трубопровідні поставки можуть тривати до 1 листопада 2027 року, якщо країна матиме труднощі із заповненням газових сховищ неросійським газом. Про це повідомляла пресслужба Європейського Союзу.

Після цього SPP розглядає можливість імпорту LNG переважно через Польщу та Німеччину, а також Італію. Ба більше, компанія вже отримала близько 20 пропозицій щодо постачання неросійського газу після 2027 року.

Що ще відомо щодо Словаччини?