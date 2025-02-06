Суд чи компроміс: Китай та США мають 60 днів на врегулювання митної війни

Китай і США мають 60 днів, щоб без арбітражу в СОТ врегулювати суперечку щодо 10% мит на весь китайський імпорт. Хто подав скаргу та що це означає, читайте далі.

Що стверджує Китай у скарзі на США

Стало відомо про отримання скарги Пекіна на встановлені адміністрацією США тарифи на китайські товари, передає 24 Канал із посиланням на повідомлення СОТ.

Читайте також: Китай точково реагує на запроваджені Трампом тарифи

У скарзі наводиться твердження Пекіна про те, що 10% додаткові мита США несумісні із зобов’язаннями американської сторони щодо режиму найбільшого сприяння згідно з рядом угод та договорів у межах торгової організації.

Китай звернувся до СОТ із проханням провести консультації зі Сполученими Штатами стосовно нових тарифних заходів, які США застосовують до китайських товарів. Запит був розісланий членам СОТ 5 лютого,

– зазначається в повідомленні.

В рамках консультацій сторони можуть обговорити питання та знайти взаємоприйнятне рішення без звернення до арбітражу. Втім, якщо протягом 60 днів домовитися не вдасться, то позивач матиме право вимагати створення арбітражної комісії для врегулювання суперечки.

Нагадаємо! У відповідь на запроваджені США 10% мита, які почали діяти 4 лютого, Китай ухвалив низку заходів. Зокрема, було підвищено тарифи на окремі американські товари, обмежено експорт важливих для виробництва чипів компонентів, а також додано до «чорного списку» дві великі компанії зі Сполучених Штатів.